Por cierre en un tramo de Segundo Anillo, la 2, 7, 36, 40 norte, 40 sur y 42 modificarán su trayecto de manera temporal

A partir de este viernes habrá cambios temporales en seis rutas de camiones urbanos, con motivo de los cierres de circulación en Segundo Anillo a causa del accidente ocurrido la tarde del jueves en la colonia México.

La ruta 40 norte no podrá realizar su recorrido habitual por Segundo Anillo sur, por lo que doblará a la izquierda en Héroe de Nacozari, posteriormente tomará Primer Anillo, Perseo y Arqueros, hasta retomar su recorrido habitual sobre Segundo Anillo.

Por su parte, la 40 sur dará vuelta a la derecha en Arqueros, continuará su recorrido por Primer Anillo y Héroe de Nacozari, hasta retomar su trazado ordinario sobre Segundo Anillo.

La ruta 2 en dirección al centro, continuará su recorrido por Héroe Inmortal de frente, circulará por Arqueros hasta dar vuelta a la izquierda en Primer Anillo, tomará esta vialidad hasta llegar a Héroe de Nacozari y retomar su ruta normal. En sentido a la terminal Valle de los Cactus, la ruta 2 recorrerá avenida Palmas hasta dar vuelta a la izquierda en Primer Anillo, posteriormente tomará Perseo, seguirá por Arqueros y continuará su ruta habitual.

En lo referente a la ruta 7 con dirección al centro, ésta circulará por Arqueros, dará vuelta a la izquierda en Primer Anillo hasta retomar su trayecto original hacia el oriente por esa vialidad. La ruta 7 en dirección a Las Palmas no dará vuelta en Héroe de Nacozari, continuará de frente en Primer Anillo, hasta doblar a la derecha en Perseo, posteriormente tomará Arqueros y retomará su trayecto normal.

La ruta 36 solo tendrá modificaciones en sentido hacia el fraccionamiento Lunaria, no dará vuelta a la derecha en Segundo Anillo, se seguirá de frente por Héroe Inmortal hasta llegar a Siglo XXI y retomar su trayecto ordinario.

Por su parte, la ruta 42, en ambas direcciones, no hará su recorrido habitual por Héroe de Nacozari, Segundo Anillo y Héroe Inmortal, modificará ese trayecto para circular por Siglo XXI.