El 85 por ciento de las fallas que se presentan en el suministro de energía eléctrica se deben a factores externos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como el vandalismo, los accidentes automovilísticos que dañan la infraestructura o el clima, indicó el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Aguascalientes, Juan Daniel Medina García.

Después de sostener una reunión con representantes de la Delegación de CFE en el estado, el representante del colegio comentó algunos de los datos que les fueron presentados. En el caso de Aguascalientes, comentó que tan solo el 15 por ciento de las fallas de energía pueden atribuirse a las condiciones de la infraestructura que genera el suministro de luz en los domicilios, empresas y comercios.

“Vandalismos, accidentes, el clima, lo que comentaba acerca de las zonas arboladas que no se les hacen su poda, y eso ocasiona que tengan conflicto con las vías de conexión. Más o menos tienen un porcentaje de 85 por ciento, eso no lo comentaron, que son causas ajenas a CFE el que se provoquen esos cortes de energía y un 15 por ciento sí tiene parte su infraestructura, que también no podemos decir que a ellos no les pasa nada, tenemos un cierto porcentaje, pero es mínimo”, señaló.

Medina García consideró que Aguascalientes es uno de los estados que cuenta con una de las mejores infraestructuras a nivel nacional, y que gracias a eso se pueden cumplir las normas de suministro en su totalidad.

“De hecho la infraestructura como tal, siempre lo he manifestado, he viajado a nivel nacional y creo que Aguascalientes tiene una de las mejores infraestructuras que se tiene a nivel nacional, lo comento porque creo que son de los pocos estados donde se cumplen las normas al 100 por ciento y eso va parte a que tengamos unas buenas instalaciones”.

CFE reforzará dos subestaciones que abastecen a Aguascalientes

El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas también dio a conocer que la CFE les dio a conocer dos proyectos que tienen el objetivo de reforzar la operatividad de dos subestaciones que participan en el suministro de energía eléctrica en el estado. Aclaró que esto no se deberá por falta de capacidad de la CFE, sino que se hará a modo de reforzar el equipo que ya se tiene.

“Nos dieron el tema ‘Capacidad de Transformación en Aguascalientes’; es el programa de ampliación y modernización de las redes de distribución con el cual, puede garantizar que los problemas que pudieran tener en algunas zonas de la ciudad, con esto van a reforzar con que ya no tengan eso. El decir problemas no quiere decir que sea a consecuencia de las fallas, que quede muy claro, más que nada es, por sus medios, tienen que tener cierta capacidad de respaldo y con este programa que nos mostraron es el crecimiento que tienen en sus estaciones”

Detalló que estas obras de reforzamiento se implementarán en la subestación ubicada a espaldas del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA) y de otra ubicada cerca de La Chona, que también brinda servicio a varias regiones de la entidad. Añadió que ambos proyectos se tienen contemplados en el corto plazo y se sumarán otras mejoras que se iniciarán dentro de las propias líneas de suministro.

“Tenemos algunas dudas acerca de la capacidad que teníamos en Aguascalientes, pero ya viendo el panorama que nos mostraron en CFE, dentro de lo que se conoce, el sistema eléctrico de Aguascalientes sí tiene mucha capacidad de resolver acciones de problemáticas por los anillos que se tienen interconectados; ellos tienen manera de enlazarse de una subestación a otra y eso beneficia mucho para a la par de los problemas que se tengan”, concluyó.