Esta vez me he decidido a preparar frijoles. Hay ciertos pasos a seguir que no deben de ignorarse. Primero; hay que ‘limpiarlos’, lo que implica sacarlos de la bolsa y colocarlos en una superficie extendidos para que sea más fácil identificar y retirar piedras, basura o frijoles ‘malos’. Esto evitará momentos desafortunados al llevar el bocado a la boca . Después hay que lavarlos, no es necesario usar jabón, sólo con un chorro de agua y un colador es suficiente para después dejarlos remojar, se recomienda usar tres tazas de agua por cada taza de frijol seco. Deben quedarse así al menos ocho horas, yo por lo regular los dejo toda la noche y a la mañana siguiente los vuelvo a enjuagar y entonces si, los pongo a cocer; si son negros les agrego tantito epazote sino sólo un par de dientes de ajo.