Personal de la Dirección de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) suspendió las actividades y servicios de la Clínica Médica Rincón, ubicada en el municipio de Rincón de Romos, por incurrir en diversas anomalías en sus instalaciones y procesos.

El titular del área, Octavio Jiménez Macías, informó que durante la diligencia a esta clínica dedicada a brindar consulta médica y actos quirúrgicos orientados a la cirugía general y estética, los supervisores detectaron que no había tomas de oxígeno en las áreas de recuperación postquirúrgica; la central de esterilización y equipos no estaba habilitada con autoclave, ni con sistema de doble ventana para el ingreso de material quirúrgico.

Además, dijo, esta unidad médica no contaba con central de enfermeras en el área de recuperación postquirúrgico; había medicamento caduco en las áreas de farmacia y quirófano; no tenían aviso de funcionamiento, ni licencia en el área de farmacia y tenían suplementos alimenticios con leyendas en inglés y caducos también en el área de farmacia.

Jiménez Macías señaló que además se detectó que no tenían contratos, ni licencia para poder llevar a cabo servicios de transfusión hospitalaria; no había convenios de ambulancia, ni de terapia intermedia o intensiva y el área de RPBI no estaba identificada.

Explicó que en los expedientes médicos no había las notas de consentimiento informado de acto quirúrgico, de intervención de anestesia, ni la hoja de enfermería.

Indicó que posterior a la visita, el medicamento caduco y los suplementos alimenticios asegurados fueron trasladados a las oficinas de la Dirección de Regulación Sanitaria para su resguardo y dar continuidad al procedimiento administrativo y de sanción a esta clínica.