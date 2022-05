Siempre he defendido sobre la necesidad de crear más emprendedores, pues el modelo educativo que tenemos en México tristemente está centrado en formar masivamente empleados para las multinacionales. Sabemos que ese modelo que funcionó en el siglo XX, ya no es posible mantenerlo en el siglo XXI, pues ahora la inventiva, el desarrollo de ideas y las nuevas compañías exponenciales (Empresas que le venden al mundo entero), han llevado a que el conocimiento sea el “nuevo petróleo del siglo XXI”.

El gran reto para el sistema educativo es formar emprendedores y para ello debemos crear un modelo que desarrolle habilidades de emprendimiento desde la temprana edad, formando niños capaces de detectar oportunidades y organizar los recursos necesarios para resolverlos, y así, generar valor.

Si bien hay que formar más emprendedores, considero fundamental que esta nueva “generación” sea diferente a la tradicional de emprendedores acumuladores a costa de todo. Ya no se vale evadir impuestos con la disculpa de que los gobiernos se los roban, o no pagar el IMSS de los trabajadores con la “muleta” de que no sirve, o destruir el medio ambiente, creyendo estúpidamente que nuestros ojos no verán el daño que le hacemos al entorno. Hoy necesitamos formar más y mejores emprendedores, pero con la consigna de desarrollar un capitalismo consciente, ese al que le duele México y que crece para mejorar la economía del país, que construye una mejor sociedad, y que también cuida el medio ambiente. Ese es justo el gran reto del país, formar “héroes” que trabajen por construir un México mejor.

¿Se vale hacer dinero y querer vivir bien? Por supuesto que se vale, lo que no se vale es hacerse millonario a costa de todo, valiéndonos “tres cacahuates” México y su gente.

Hace unos días me tocó conocer en Aguascalientes un claro ejemplo de lo que es una empresa sostenible, esa que se sustenta en un capitalismo consciente; su nombre es Ey Amigo. Esta Startup hidrocálida, fue fundada por Ernesto Castorena Rodríguez quien preocupado por las condiciones de los cientos de limpia parabrisas de la ciudad que se la rifan cada día en los cruceros, decidió fundar Ey Amigo con el fin de dar trabajo a estos informales que limpian y venden en los cruceros de Aguascalientes. Con una inversión de 3 millones de pesos, Ey Amigo convertirá a estas personas en empelados con un sueldo semanal de 1800 pesos y seguro social. Estos “Ey Amigos” nos ayudarán en cada crucero con situaciones como cruce de personas ancianas o inválidos, niños, además de darnos asistencia vial en caso de accidente o descompostura, pues tendrán comunicación con la central por medio de la aplicación Ey Amigo APP, la cual brindará asistencia inmediata y sin costo a los conductores y transeúntes.

En una primera etapa, Ey Amigo beneficiará a cerca de 45 mil usuarios de avenidas importantes, y a 30 personas de los cruceros, quienes recibirán capacitación y una certificación universitaria en Global University, en temas como atención al público, resolución de conflictos, empatía, entre otros. Incluso se ha buscado que cada operador tenga una cámara en su vestimenta, la cual estará en tiempo real conectada a nuestras autoridades, facilitando la seguridad en los cruceros de la ciudad.

Ey Amigo, busca llegar a todos los cruceros de Aguascalientes, y esta empresa, que, por supuesto es rentable, tendrá el soporte de varias empresas privadas, y en una primera instancia, de la alcaldía de Aguascalientes.

Muchas, muchas felicidades para un emprendedor sostenible que ha logrado entender que las nuevas empresas deben mejorar a nuestro país.

[email protected]