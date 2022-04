En sesión virtual, la Comisión de Quejas y Denuncia del Instituto Nacional Electoral conoció de dos denuncias presentadas por los partidos PRI y el PAN por material calumnioso contenido en los promocionales identificados como NORA SPOT 4, por lo que solicitaron medidas cautelares para retirar los spots referidos, en la primera se dictó su procedencia y en la otra se declaró improcedente.

El PRI denunció al partido Morena y a su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba Gámez, por la difusión del promocional denominado NORA SPOT 4 versión televisión y radio, para el proceso electoral local que se encuentra en curso en esa entidad, el cual, a juicio del quejoso, contiene afirmaciones y elementos que actualizan calumnia en su perjuicio.

Al respecto, la Comisión resolvió como procedente la medida cautelar al considerar que la expresión “separados robaron…” no es genérica, ya que contiene la imputación de un posible delito que no encuadra dentro del concepto de opinión o crítica y no se trata de la emisión de un juicio de valor por parte del partido, sino que de manera directa existe la imputación de hechos que podrían resultar delictuosos o ilícitos.

En consecuencia, se ordenó al partido Morena a que sustituya el material en un plazo no mayor a tres horas a partir de su legal notificación, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se sustituirá con material genérico o de reserva.

La respuesta de Nora Ruvalcaba

A través de las redes sociales, la candidata aseguró que e el spot “afirmamos que el PRI y el PAN son lo mismo, el fondo de esto es que tienen mucho miedo porque saben que nuestro movimiento ya los alcanzó”, y aseguran que fue la candidata de la alianza Va por México quien presentó la denuncia.

Apenas la semana pasada, la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó suspender el spot de Movimiento Ciudadano “en el que se difundían falsedades en contra de Maria Teresa Jiménez, candidata de la alianza Va por Aguascalientes”.