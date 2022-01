Entendimos el mensaje, este se resume: gracias por la hospitalidad, pero me queda claro, no tienes un plan.

El mundo ha dicho que la transición energética será progresiva y con una planeación en conjunto. Para ello requerimos realizar inversiones, para dejar de utilizar materias primas fósiles, lo que por el momento es complicado por su gran utilización para la movilidad de la sociedad, principalmente en el transporte. Pero si dejaremos de utilizar carbón para generar electricidad y continuaremos usando gas natural, al mismo tiempo invertiremos en investigaciones para tener energía eléctrica infinita renovable. Para ello deberemos adaptarnos a tener una mejor calidad en todas las redes de transmisión y distribución, acoplando todas las formas tecnológicas para tener electrones limpios ante la electrificación global en 2050. Pero en ti no veo una planeación de largo plazo referente a este concepto. Escucho muchos discursos plasmados en papel, pero estos no son transferidos al hecho de que tengas nueva infraestructura para el futuro. Recuerda, un proyecto de energía tiene una maduración de por lo menos cuatro a siete años para empezar a operar.

Hoy te he dejado estar en mi mercado, y no te he puesto escusas para que lo realices. Aprenderás a saber sobre mis normas, regulaciones y todo lo que ha conllevado a la consolidación de mis políticas públicas energéticas. Tardamos más de cuatro décadas en llegar a donde estamos. Tenemos un tratado de libre comercio que no es garantía de continuidad si no abrimos nuestros mercados, cuya misión es la de crecer en conjunto. Si pretendes estar en mi mercado, yo espero reciprocidad hacia mis empresas de ciudadanos que confían en mí para protegerlos ante adversidades. Y tú deberías hacer lo mismo por los tuyos.