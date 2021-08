Presentarán a la ASF investigación por 900 mdp pagados por salud en gobierno de Bonilla | Newsweek México

Ante presuntas irregularidades en la asignación de más de 500 contratos otorgados por adjudicación directa por Isesalud Baja California durante el periodo de pandemia, la Secretaría de Honestidad y Función Pública, a cargo de Vicenta Espinosa Martínez, presentará un informe ante la Auditoría superior de la Federación (ASF).

Precisó que la dependencia a su cargo elaboró un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), para presentarlo esta misma semana, para que el órgano de control superior determine la existencia de faltas administrativas incurridas por servidores públicos involucrados.

La Dirección General del Instituto de Salud Pública (Isealud) de Baja California está a cargo de Alonso Pérez Rico, quien autorizó los acuerdos firmados por Carlos Gómez Valdez y Miguel Ángel Marín Cardone, representante legal y jefe del Departamento de Recursos materiales y Servicios Generales del Instituto, respectivamente.

“Son como 550 contratos, todo se va a meter en una sola investigación, les pedí que hicieran la investigación de otra manera, porque estaban haciendo de uno por uno, imagínate, no acabamos”, asentó.

Isesalud gastó más de 900 millones de pesos de recurso público en estos contratos, de acuerdo con los contratos y facturas obtenidas vía transparencia.

Lee el reportaje: Los millonarios de la pandemia: Proveedores irregulares y sin solvencia económica.

La funcionaria indicó que el 85% de los contratos Isesalud los adjudicó de manera directa, sin privilegiar la licitación que diera la oportunidad de seleccionar una mejor oferta, asignaciones que se deben revisar para determinar si se incurrió en faltas a la norma de contratación.

No obstante, en un trabajo de investigación periodística de Newsweek Baja California, se reveló que, 555 contratos asignados en 2020 por Isesalud se entregaron vía adjudicación directa, la mayoría amparados en el decreto presidencial derivado de la pandemia por Covid19.

En total, esta dependencia liberó ese año 558 contratos, de los cuales solo tres otorgó por invitación.

“El decreto de Covid es muy claro y habla exclusivamente para los temas de Covid, entonces, si había un tema de limpieza que sí se generaba hacer con independencia que se tuviera que hacer, hubiera o no Covid, el tema de vigilancia que era necesario con tema o no de Covid, no tendrían que implementarse con un decreto, o una adjudicación directa, menos aplicar leyes federales”, expuso.

Además de la asignación de casi la totalidad de los acuerdos por adjudicación directa, se detectó que Isesalud firmó acuerdos con empresas inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), o que se encuentran bajo investigación, además de saturar las bodegas con medicamento caduco, entre otras acciones que también serán investigadas, sostuvo Vicenta Espinosa.

Aseguró que la SHyFP continúa la revisión de los acuerdos y del resultado de la investigación se dará cuenta a la autoridad substanciadora, para que se determine si existe un daño patrimonial, desvío de recursos y posible fraude.