IMSS preparado para nueva ola de Covid, en BC se cuadruplican enfermedades respiratorias | Newsweek México

En las últimas semanas se han cuadruplicado las personas con síntomas respiratorios en Baja California, de las cuales entre un 10 y un 15% han dado positivo a Covid19, informaron autoridades de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la entidad.

En conferencia virtual encabezada por la delegada Desirée Sagarnaga Durante, las autoridades del IMSS aseguraron que el Instituto cuenta con un plan de reconversión desde 2020, mismo que se activará cuando las hospitalizaciones comienzan a aumentar.

El equipo e instalaciones para atender a los pacientes no se ha retirado de los hospitales, por lo cual se encuentran preparados para una nueva ola, explicó la titular del IMSS en la entidad.

La delegada informó que actualmente el IMSS tiene asignadas áreas para estancias cortas, pero, de ser necesario, se trasladará a los pacientes COVID a los hospitales especializados.

Actualmente los centros para atención COVID son el Hospital General Regional No. 1 en Tijuana, el Hospital General De Zona No 8 en Ensenada, el Hospital Regional de Especialidades No. 30 en Mexicali, además de horas unidades médicas que operan como híbridos.

En todo el estado, se tienen disponibles 250 camas para pacientes COVID, detalló Desirée Sagarnaga Durante, al sostener que, de llegarse a necesitar, se ampliará a más de 600 camas, como se ha hecho anteriormente.

Actualmente, 80 pacientes positivos a coronavirus están internados en los diferentes nosocomios del IMSS, de los cuales 14 personas se encuentran entubadas, y varios pacientes cuentan con cánulas de flujo, informó.

La mayoría de los hospitalizados son pacientes mayores de 50 años, y el índice de fallecimientos se registra principalmente en personas mayores de 60 años.

En el estado existen 18 módulos de atención respiratoria, en los cuales se atienden 552 consultas diarias, las cuales también han incrementado en las últimas semanas.

Las autoridades del IMSS también informaron sobre las 4 mil 500 cirugías que se realizan cada mes, esto tras el rezago a causo de la suspensión de servicios por la pandemia.

“Ya alcanzamos la productividad quirúrgica máxima que se llegó a tener antes de COVID”, dijo Sagarnaga Durante.

También habló de proyectos de infraestructura que se desarrollan actualmente, como la ampliación de la clínica 7 ubicada en Tijuana donde se remodeló el área de laboratorios, lo cual duplicará el servicio de atención a los pacientes.

En el Hospital General no. 1, dijo que será inaugurado el centro oncológico regional, para niñas y niños con cáncer, en el cual se realizarán tratamientos de quimioterapia, y hospitalización.

La titular del IMSS en el estado comentó que será un servicio con “todo a la mano”, y los tratamientos que previamente se realizaban en el Hospital General número 20, pasarán al nuevo centro en diciembre, mes en el que se prevé ya esté operando.

En el Hospital General 20 se aplica un presupuesto de 200 millones de pesos, para la remodelación de quirófanos de cirugía general, ambulatoria y general; área de cuidados intensivos, para niños y adultos; área de endoscopia; y un nuevo elevador para ingresar al área de consulta externa.

En San Luis Río Colorado se comenzó la ampliación del área de urgencias, la cual beneficiará a más de 100 mil derechohabientes y contará con una inversión de más de 50 millones de pesos.

Comentó que será en septiembre cuando se apruebe la donación de un predio para iniciar en 2023 la construcción de un nuevo hospital en Tijuana, con una ampliación de servicios en la zona, y se contará con consulta externa de especialidades, quirófanos, clínica de mama, terapia intensiva, entre otros.

Con el presupuesto de 2021 se autorizó la construcción de una unidad de medicina familiar en Valle de Guadalupe, fue dañada por el terremoto de 2010.

Para Ensenada se tiene planeado la construcción de una clínica médico familiar, el cual contará con un estadio, para su inicio se está esperando la aprobación del presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda.

“La prioridad es Ensenada, es el área con menor infraestructura”, comentó la titular del IMSS en Baja California, al agregar que se espera la aprobación de la Secretaría de Hacienda para construir en ese municipio una unidad de medicina familiar.