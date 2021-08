Fórmula contra Covid-19 creada en México, demuestra ser altamente eficaz contra variante delta | Newsweek México

La fórmula mexicana analizada por investigadores de la División de Inmunología del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO), adscrito al IMSS, también es eficaz contra la variante delta de Covid – 19, al combatir la enzima ACE2, encargada de ‘permitir’ la entrada del virus SARS-CoV-2 al organismo.

Este suplemento alimenticio coadyuva a inhibir la enzima ACE2, responsable de la adherencia de la nueva variante delta al organismo humano, y otras 274 proteínas específicas del genoma del virus que agravan la enfermedad, de acuerdo con el estudio ‘Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 ORF3a induces the expression of ACE2 in oral and pulmonary epithelial cells and the food supplement Vita Deyun diminishes this effect’, publicado en la revista científica británica ‘Spandidos’.

El desarrollo, denominado como Vita Deyun combina varios fitonutrientes para, tal y como se comprobó científicamente, ayudar así a estimular el sistema inmunológico y prevenir la propagación del virus.

“Vita Deyun es una combinación de varios fitonutrientes en forma de complemento alimenticio que, según los resultados in vitro, ayuda a estimular el sistema inmunológico y prevenir la propagación del virus, reduciendo así potencialmente los síntomas de COVID 19”, señala el estudio.

El estudio señala además que esta fórmula ya ha sido avalada por las autoridades sanitarias de México y está debidamente registrada como suplemento alimenticio ante la COFEPRIS. Próximamente, además, se publicará un protocolo clínico realizado por Hospital General de Actopan, Hidalgo.

Adicionalmente, ya se han realizado estudios de secuenciación genética en los laboratorios Novogene con sede en Estados Unidos, en donde Vita Deyun obtuvo excelentes resultados y con ello fortalece todos los protocolos clínicos, además de ser un producto 100% natural en su formulación.

El 67 por ciento de los contagios actuales por COVID – 19 en México se adjudica, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la variante delta, también conocida como B.1.6172, que ha logrado así desplazar a otras variantes con una propagación más lenta.

Una única dosis

Aunque se presentó inicialmente en dos dosis, este suplemento alimenticio se comercializa ahora en una única toma vía oral, con el fin de incrementar exponencialmente la adherencia al tratamiento. En la actualidad se puede adquirir en todo el país, a través de Farmacias Guadalajara.

