Botón de pánico, sin atención de autoridades, acusan migrantes | Newsweek México

Grupos armados rondan e ingresan a uno de los albergues de migrantes ubicados en Tijuana, sin que las autoridades hayan atendido la llamada de auxilio hecha a través del botón de pánico provisto por la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló el pastor Alberto Rivera Colón, encargado del albergue Ágape.

Ante ello, la mañana de este lunes 9 de agosto, los migrantes albergados en ese lugar presentaron una queja ante la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) con sede en Tijuana.

Rivera Coló informó que el miércoles 4 de agosto cuatro hombres entraron al albergue Ágape en busca de dos personas, de las cuales se refirieron por apodos.

Este sitio da refugio a alrededor de 700 migrantes, 175 menores de edad. Del total de los albergados, 80% de ellos provenientes de estados del sur del país como Michoacán, y el resto son personas desplazadas Guatemala y El Salvador.

Las personas que se encontraban en el vestíbulo del albergue, entre ellos uno de los encargados, se percataron que iban armados, por lo que activaron el botón de pánico para solicitar el auxilio de las autoridades.

Los cuatro hombres se retiraron del lugar sin amenazar ni agredir a nadie y sin que autoridad alguna atendiera el llamado de ayuda hecho por los migrantes a través del botón de pánico, provisto por la Segob para casos de emergencia, el cual accionaron cinco veces.

“Es la primera vez que se metieron directamente a las instalaciones y el botón de pánico no funcionó”, dijo.

Fue hasta tres días después cuando las autoridades respondieron, incumpliendo con el protocolo, el cual establece que, automáticamente, al accionarse el botón de pánico, Segob debe dar parte a la Guardia Nacional y coordinarse con las autoridades estatales y municipales para atender la emergencia.

“Pero no lo hicieron, les faltó comunicación para investigar lo que pasaba, no siguieron el protocolo normal, las autoridades locales no tenían conocimiento de lo que pasaba en el albergue, nos sentimos desprotegidos por falta de reacción de las autoridades, de que cuando uno acciona el botón de emergencia no hay respuesta”, compartió el pastor Alberto.

No fue el único incidente amenazante, días después, dos jóvenes se dirigían a comprar víveres cuando fueron abordados al salir del albergue por dos hombres que portaban armas largas e iban a bordo de una camioneta con vidrio polarizado.

De acuerdo al testimonio de los jóvenes, los hombres les preguntaron por dos masculinos de quienes se refirieron por apodos, al responderles que no los conocían, fueron revisados y, tras corroborar su identidad, los dejaron ir.

“Nos dio temor, por lo que nos regresamos al albergue y desde entonces no habíamos salido”, expresaron al ser entrevistados en las instalaciones de la CNDH.

Alberto Rivera Colón lamentó que las autoridades no cumplan con su compromiso de proporcionar vigilancia, tanto en el albergue como en sus alrededores.

Además, consideró que este grupo armado igual puede irrumpir en otros albergues, por lo que demandó mayor vigilancia para los sitios e donde se resguardan los migrantes, sobre todo porque muchos vienen huyendo de situaciones de violencia.

“Tenemos muy mala experiencia por parte de México, falta de reacción cuando se les llama a las autoridades, por eso se han levantado las autodefensas y queremos evitar que algo así vaya a pasar en Baja California”, anotó.