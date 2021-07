Empresa de legumbres se adueña de calles en Atlixco, Puebla | Newsweek México

Después de que vecinos de la Colonia El León, en el municipio de Atlixco dieron a conocer que la empresa de legumbres Leonali se ha adueñado de caminos para transitar de manera particular, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no se pueden privatizar las calles e instruyó a la Secretaría de Gobernación para que revise el tema, y en caso de ser cierto, advirtió que se aplicarán sanciones legales.

El titular del Poder Ejecutivo pidió a la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral se involucre de manera directa en este tema, pues ningún privado puede privatizar calles, caminos, ni cerrar vías de tránsito, y menos los accesos.

Barbosa Huerta enfatizó que de adueñarse de caminos hay responsabilidades civiles y penales contra la empresa que realiza este tipo de prácticas, ya que, en su gobierno no se dudará en aplicar la ley.

“Instruyo a la Secretaría de Gobernación a que se involucre de manera directa en este tema, ningún privado puede privatizar calles caminos, no puede cerrar vías de tránsito, menos los temas de acceso, hay responsabilidades civiles y penales, y en este gobierno no dudamos en aplicar la ley, así es que instruyo a la Secretaría de Gobernación para que se meta en este tema, verifique si lo que se me ha preguntado es cierto”, declaró en conferencia.

Cabe mencionar que vecinos de la comunidad de El León en Atlixco denunciaron abusos de la transnacional Leonali, S. De R.L. De C.V, dedicada a la siembra, procesamiento y comercialización de vegetales y hortalizas.

Los habitantes acusan que la compañía deja a cielo abierto sus desechos líquidos y otros, procesados con químicos son quemados al aire libre.

Además de que la compañía se adueñó de tres vialidades colindantes al acceso a La Fábrica de la colonia.

Con información de Diario Puntual