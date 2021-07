Aplicará Puebla ley seca por consulta ciudadana | Newsweek México

Puebla, Pue. El domingo 1 de agosto cuando se realice la consulta popular habrá Ley Seca, informó la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral.

Hay que recordar que se espera la participación de 93 millones de mexicanos en la consulta para evaluar el actuar de los últimos 5 ex presidentes de México para lo cual serán instaladas 57 mil mesas de recepción de opinión.

Para votar, solo debes contar tu credencial del INE, e inclusive si esta no fuera vigente, podrás votar con ella por lo tanto debes ubicar tu mesa asignada dando clic en el siguiente link: “Ubica tu mesa”. Ahí podrás seleccionar la entidad y la sección electoral que está en el adverso de tu credencial.

Debido a la actual contingencia sanitaria se aplicarán todas las medidas sanitarias como: uso de cubrebocas, gel antibacterial, sanitización de superficies, sana distancia y acudir con tu propia pluma o marcador ya que solo marcarás “SI” o “NO”.

Supervisiones y clausuras

Asimismo, dijo que se llevaron a cabo 23 supervisiones a 15 distintos giros comerciales, que dieron como resultado 4 clausuras.

En operativos al transporte público, se llevaron a cabo 131, que no arrojaron ninguna clausura, y en los operativos a distintas líneas del RUTA hubo promociones de prevención en 52 unidades.

Agregó que los operativos se realizan en diferentes horarios para que los choferes del transporte público no puedan simular que cumplen con los protocolos sanitarios.

“Los operativos en el transporte público consisten justamente en seguir promoviendo estas medidas, que es un trabajo de todos los días, no podemos dejar pasar uno, porque todos tendemos a relajarnos y no podemos dejar que esto suceda, los horarios varían, no puede ser en un mismo horario porque entonces todos ya sabrían en qué momento poder actuar para no tener ninguna consecuencia al respecto”, acotó.

