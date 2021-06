Un asombroso tratamiento médico ofrece veloces resultados con células madre direccionadas | Newsweek México

CONTENIDO PATROCINADO

La técnica es 50% más rápida que los tratamientos estándar para cualquier enfermedad y ya está disponible en Tijuana.

La aplicación de células madre direccionadas es uno de los campos más nuevos en la medicina regenerativa y sirve para combatir enfermedades crónico degenerativas en aproximadamente 90 días.

La señora Milagros Ortiz relata que sufría dolores fuertes en articulaciones de manos, brazos y mandíbula, y por testimonios de amigas conoció la clínica del doctor Hugo Grappin en Tijuana, luego de buscar aliviar la artritis reumatoide y tiroides.

A partir de su tercera semana de tratamiento con células madre, los dolores comenzaron a disminuir.

“Hoy más que nunca me siento muy bien, ya cero dolores, las articulaciones me dolían mucho, hoy me siento muy bien”, comenta en un vídeo publicado en redes sociales.

El doctor Grappin explica que en el caso de Milagros la medicina regenerativa sirvió para desintoxicar, activar y nutrir a las células de los órganos afectados.

Grappin es uno de los tres médicos especialistas en medicina regenerativa que realizan tratamientos con células madre dirigidas en México.

Explica que las células madre direccionadas se aplican vía intravenosa y gracias a la tecnología se pueden enviar a un órgano específico. Por eso se obtienen resultados rápidos.

Estudió medicina general Naturo-Ortopática en la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King y se especializó en medicina hiperbárica y sueroterapia, ozonoterapia, entre otras técnicas de la medicina moderna.

A lo largo de su trayectoria Grappin impartió clases en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ha realizado investigación en medicina regenerativa, procedimientos para tratar hernia discal, enfermedades crónico degenerativo, autoinmunes y desintoxicación del cuerpo humano por medio de homotoxicología.

El doctor Grappin se interesó en este campo por la alta efectividad y rapidez que tiene en los pacientes, con una mejora de casi 50% comparada con los tratamientos estándar.

Comenta que la medicina regenerativa con células madre no es alternativa, sino una ciencia, lo que hace que los resultados sean comprobables y repetibles.

El tratamiento comienza con una desintoxicación de las células del organismo, comenzando con drenaje y desintoxicación , así como nutrición y promover la desinflamación.

Este proceso dura 15 días, y el paciente acude tres días a la semana para recibir soluciones vía intravenosa y tratamiento vía oral.

También se realizan como tratamiento base la hidroterapias de colon con el fin de desintoxicar y desinflamar al cuerpo lo antes posible, y así la célula dañada comienza a realizar sus funciones normales, la homeostasis, que es el balance celular de los órganos.

Este es el punto del tratamiento donde se encuentra la señora Milagros.

El doctor explica que por sesión se introducen al cuerpo unas 100 millones de células sin necesidad de realizar cirugía, lo cual hace que el tratamiento no sea intrusivo.

Para que el paciente sea dado de alta debe de asistir a tres revisiones mensuales y después será citado cada seis meses como seguimiento.

El tratamiento con células madre direccionadas no sólo se puede tratar en casos como el de Milagros, también para cualquier tipo de enfermedades inmunológicas, autoinmunes o crónico degenerativas, como la insuficiencia renal, alzheimer, diabetes y sus complicaciones, entre otras.

Otra área que se puede atender es el envejecimiento acelerado por intoxicación. Grappin explica que aunque no se puede detener, sí se puede lentificar utilizando células madre.

“Al momento de lentificar, los sistemas celulares se pronuncian recursores adquiriendo energía, entonces el envejecimiento se va haciendo mucho más lento”, explica.

El tratamiento con células madre direccionadas es para todas las personas y cualquier tipo de patología, “porque no estamos atendiendo una enfermedad en sí, si no estamos atendiendo un problema inflamatorio a nivel celular”, dice Grappin.

Los tratamientos con células madre comenzaron a ser investigados en los años 80 en Suiza, y la tecnología empleada para direccionarlas tiene apenas cinco años de ser descubierta en Japón, explica el médico.

En México se ha investigado y aplicado apenas durante tres años.

Grappin comenta que todos los tratamientos son personalizados según edad, y estado de la enfermedad. El tratamiento se complementa con un régimen psicológico y alimenticio.

La clínica del doctor Hugo Grappin se encuentra en New City Medical Plaza, uno de los centros médicos líderes en América Latina.

New City Medical Plaza se encuentra en Paseo del Centenario 9580, Zona Urbana Rio Tijuana, Baja California.