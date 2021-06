Nike deforma nombre de diosa griega en nuevos tenis; se le acusa de apropiación cultural | Newsweek México

NIKE enfrenta fuertes peticiones para que retire sus nuevos tenis del mercado después de que los griegos acusaron a la marca de apropiación cultural. El nuevo calzado está dedicado a la diosa griega de la victoria, homónima de la marca, pero Nike escribió el nombre incorrectamente.

Nike dio a conocer el nuevo calzado Air Force 1 Low esta semana. El calzado blanco presenta cubiertas con formas de alas de ángel en las lengüetas y una definición del nombre de Nike en las plantillas.

La parte posterior del calzado presenta un bordado que parece decir “NIKE Air”, y “NIKE” está escrito usando letras del alfabeto griego. Pero los grecoparlantes han señalado que la escritura no dice “NIKE”, sino más bien “PIKS”.

Una petición ha acusado a la marca de apropiación cultural y le “pide a Nike que preserve y respete la cultura e historia griega mediante usar adecuadamente el alfabeto griego al escribir y referirse a la diosa Nike”.

La petición les pide esto a sus simpatizantes: “¡Únanse para defender y preservar la cultura e historia griega ahora!”.

Un simpatizante de la petición dijo: “El nombre debería escribirse correctamente. Dejen de usar el lenguaje griego de esta forma incorrecta, no tiene nada que ver con la diosa Nike. Dejen de corromper el idioma griego. La diosa Nike debe escribirse correctamente, no se burlen de mi herencia cultural”.

Otro dijo: “¡Nike! ¡O haces algo como esto bien o no lo haces en absoluto! ¡Simplemente es vulgar! ¡Se pronuncia ‘PIKS’ en griego! ¡Por favor, por favor, por favor, corrijan la escritura de esta palabra importante!”.

Zoe Gardner, asesora política del Consejo Conjunto por el Bienestar de los Inmigrantes, expresó su indignación en Twitter y dijo: “Oh no puedo contenerme. Esto me enfada mucho. “Sé que no importa, solo un idiota usaría tenis que dicen ‘piks’ en letras griegas y piense que dicen Nike, y no me debería importar qué tenis usen los idiotas, pero por Dios, me enfada mucho. Hay 11 millones de personas griegas. Pregúntenle a una”.

En Twitter, el escritor David Patrikarakos dijo: “En realidad necesito entender el proceso aquí. Entiendo que más o menos ‘se ve’ como la palabra Nike. Entonces, 1. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien busca en Google ‘letras griegas’ y entonces espera tener suerte? 2. ¿Cómo pasó por la cadena corporativa sin que nadie se molestara en revisarlo? ¿Nadie?”

La cantante grecoestadounidense Ioanna Gika comentó: “¿Eh? Así no es como se escribe ‘NIKE’ en griego. Las letras griegas que usaron se pronuncian ‘PIKS’. Nike es una diosa griega, y su compañía fue nombrada en su honor, así que por lo menos traten de escribir el nombre correctamente, Nike”. N

