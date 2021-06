Personas vacunadas sí pueden donar sangre: 'La vacuna no destruye anticuerpos naturales' | Newsweek México

EN INTERNET se ha desatado información que señala que tras la vacunación contra el covid-19 no se puede donar sangre porque las vacunas “destruyen completamente los anticuerpos naturales”.

También se ha mencionado que no se puede ser donador porque “la sangre de una persona vacunada está completamente contaminada”.

Estas dos publicaciones son falsas y se basan en unas afirmaciones, mal interpretadas y sacadas de contexto, de la página web de la filial de Cruz Roja en Estados Unidos, informó el medio de comunicación español Newtral.

La organización no dice que las personas vacunadas contra el coronavirus no puedan donar sangre, sino que los vacunados no pueden donar plasma de convaleciente, que se ha usado en los últimos meses como tratamiento experimental para los casos graves de COVID-19.

Cruz Roja Americana sí permite que las personas que hayan recibido la vacuna contra covid-19 donen sangre, de acuerdo con la unidad de verificación de Reuters.

La política de donación de la Cruz Roja señala que las personas que hayan recibido una dosis de la vacuna contra anticovid-19 pueden donar sangre, plaquetas y plasma, “siempre que no se tengan síntomas o fiebre”.

También indica que “no hay un periodo de espera requerido después de haber recibido alguna de las vacunas contra covid-19 autorizadas en Estados Unidos”.

También existe la indicación que las personas que han sido vacunadas con una vacuna autorizada en Estados Unidos (Janssen, Moderna y Pfizer–BioNTech) “no tienen que esperar ningún tiempo para poder donar”.

En tanto, la Cruz Roja Americana sí pide esperar dos semanas antes de realizar una donación de sangre a quienes recibieron alguna vacuna que usen virus atenuados (e inofensivos).

“Hay que recordar que las vacunas autorizadas hasta ahora en Estados Unidos y en España no contienen virus vivos, como recuerda la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”, explicó Newtral.

En tanto, la filial de Cruz Roja en Estados Unidos pide que las personas vacunadas contra la covid-19 no donen plasma de convaleciente.

Así, la Cruz Roja Americana explica en su página web es que “las personas que han recibido la vacuna COVID-19 no pueden donar plasma convaleciente”.

“Sin embargo, estas personas sí pueden donar otros productos sanguíneos, incluyendo sangre entera y plaquetas, si cumplen con los otros criterios de elegibilidad para la donación”, añade. N

Con información de Newtral