Jordan, el niño que murió por la caída de un rayo, dona sus órganos a tres infantes | Newsweek México

UN NIÑO de nueve años que murió hace unos días por la caída de un rayo podría salvar la vida de otros tres pequeños tras donar sus órganos.

Jordan Banks, de la ciudad costera inglesa de Blackpool, murió en el hospital la semana pasada luego de que le cayera un rayo en un campo de futbol, según la policía.

Dos días después, el padre del niño le rindió homenaje y reveló que los órganos de su hijo habían sido donados.

Matt Banks dijo en una publicación compartida en Facebook que su hijo “fue y es la personita más sorprendente, tenía el corazón más grande y hubiera hecho cualquier cosa por quien fuera”.

Señaló: “Aun ahora, su gentileza ha significado que otros tres niños puedan vivir como siempre nos decía, que quería poder ayudar a otras personas si podía, así que se convirtió en donador y lo ha hecho, y esto es algo que sabemos que él quería”.

En Inglaterra los niños pueden ponerse a ellos mismos en el registro de donadores de órganos con la autorización de sus padres y tutores.

En el mensaje de Matt Banks, compartido junto con fotos de él y su hijo, se lee: “Literalmente, las palabras no pueden explicar lo destrozado que está mi corazón… No solo he perdido a mi pequeño, he perdido a mi mejor amiguito; solíamos sentarnos a hablar durante horas sobre su futuro, y él siempre me preguntaba cómo quería que me dijeran sus hijos, y ambos decidimos que me dijeran papi”.

Se han realizado numerosos homenajes al niño, que jugaba en el equipo Clifton Rangers Junior Football Club, entre ellos, por parte de la Selección Nacional de Inglaterra y del Liverpool FC, el equipo al que Jordan adoraba.

El vocero suplente de la Cámara de los Comunes, Nigel Evans, dijo en el Parlamento: “A nombre del vocero y del Parlamento Británico envío nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros de equipo de los Clifton Rangers y a todos sus amigos. Los corazones y el amor del Parlamento británico están con ustedes”.

En una declaración compartida con la policía, su familia dijo: “Ayer nuestro mundo se detuvo. Perdimos a la estrella más brillante, nuestro maravilloso niño Jordan. Su risa, su sonrisa contagiosa, sus rizos dorados, eran todo para nosotros. Era más sabio que los niños de su edad, bondadoso, considerado, generoso y muy amoroso. Nuestro amor es infinito. Buenas noches, hermoso niño”.

Días después se abrió una página de GoFundMe a nombre de su familia, en la que se han recaudado casi 80,000 libras esterlinas (113,000 dólares) en dos días. N

