México no sabe de diplomacia | Newsweek México

EN MENOS de 365 días México ha tenido una gran exposición a las oscilaciones, pero no somos parte del impulso inicial, sino del péndulo. Nos movemos a donde la fuerza inicial indique el rumbo.

Ahora la fuerza principal que mueve el péndulo está tomando impulso a una mayor distancia, donde su fuerza será preponderante y nosotros no sabremos si estaremos preparados para resistir. Ellos, nuestros socios comerciales principales, han empezado a mandarnos señales de advertencia sobre el cambio de la fuerza del péndulo en el mundo, y quieren que nosotros seamos parte, pero podríamos ser quitados o removidos de la ecuación oscilatoria si somos un lastre que no deja llegar la onda expansiva del cambio en el control en la nueva diplomacia ambientalista mundial.

La carta enviada por American Petroleum Instittum a diferentes personalidades de alto poder de decisión de nuestro vecino no debería ser tomada a la ligera, debido a que puntualiza los continuos esfuerzos de México para discriminar a los inversores estadounidenses en violación de sus compromisos con el T-MEC. Y hay dos puntos importantes que afectarían al mercado mexicano, la discriminación realizada por parte de Profeco y las modificaciones realizadas a la norma NOM-016-CRE-2016, sin argumentos científicos ambientalistas.

El mundo ha empezado una nueva guerra, la cual lleva consigo un nuevo posicionamiento mundial; el control económico, financiero y energético, del cual dependerá de cada nación el cómo haga frente para su mantenimiento ante los cambios continuos que ocurren en forma diaria, y ante ello deberán estar preparados con su manual de supuestos que puede haber.

En el caso de no tenerlo actualizado, ahora convendrán en adicionar un capítulo, y de mayor importancia para su futuro en la parte del monitoreo, control, captura, y reutilización de toda aquella energía rechazada o no utilizada, y deberán invertir para poder controlar las oscilaciones que pudieran tener ante el cambio climático y del entorno que actualmente existe en el planeta.

Según datos de la Agencia Internacional De Energía, “en 2021 se prevé que las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía se recuperen y crezcan un 4.8 por ciento a medida que la demanda de carbón, petróleo y gas repunte con la economía”. Esto indica: “Actualmente no existe alguna forma de cortar la utilización de las materias primas que contengan carbón”.

Ante esta situación, debemos considerar el mundo con ciclos que parten de bases incrementales en función del aumento la demanda.

Una oscilación debería poder ser controlada en forma física, al establecer el parámetro de la ampliación pendular en un intervalo de espacio, y tiempo. Pero al pasar de una ciencia pura de cálculo, e introducir como parte de la cotidianidad del ser humano, esta se convierte en una complejidad difusa y complicada, y la cual dependerá de quién y cómo fue realizado el impulso inicial.

El impulso inicial dependerá de si fue económico, financiero, energético y, ahora, del control ambiental. Cada acción en el mundo no solo tiene una reacción con consecuencia; tiene una oscilación continua en el tiempo, para la cual cada nación deberá estar preparada ante los impulsos realizados, ya no por una sola fuerza inicial, sino de muchas que pretenden tomar el poder de los bamboleos.

La oscilación inicial realizada en esta década ha tomado un mayor impulso, en el cual solo podrán tomar parte en mantener la fuerza necesaria en el péndulo aquellos que hayan realizado las modificaciones necesarias a sus políticas públicas, al establecer no nuevas reglas, sino adaptar aquellas que se acoplen a tener acceso a recursos financieros públicos-privados en equilibrio. Preestableciendo un acuerdo en una primera fase al desarrollo económico interno (cubrir al mercado interno), y después poder hacer frente al crecimiento respecto a otros países.

Esto solo será logrado al incluir en el mundo una nueva forma de hacer negocios con la vibración que se inició este 2021, al incluir a la parte ambiental en la ecuación de la fuerza oscilatoria. Hoy casi todo el mundo puede producir o adquirir energía, pero ahora el nuevo concepto es volver a esta forma de negocio obsoleta en el menor tiempo, y su nueva actualización será invirtiendo en tecnología que incluya mantener el medioambiente actual.

Un ejemplo de afectación a la oscilación mundial es el ataque cibernético al ducto colonial en Estados Unidos, que ha dejado de bombear alrededor de 2,5 millones de barriles por día (bpd) de gasolina, diésel y combustible, y esto está dejando un centro de almacenamiento limitado para poder cubrir la demanda. Esto ha creado una vibración en el entorno mundial que no solo afecta el mercado interno del país de las barras y las estrellas, sino al precio del petróleo y la venta de combustibles de exportación a otros países que tienen déficit o nula producción. Y la pregunta que tendríamos que realizar es: ¿El mundo está preparado? ¿Dependemos de los combustibles fósiles?

México deberá entender que hoy día dependemos de otros, y esto no cambiará al no haber un plan de largo plazo, y que no depende de la administración en turno. México ¿será parte de la fuerza del péndulo?

—∞—

Ramsés Pech es analista y asesor de la industria energética y en economía. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.