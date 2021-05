Madres aseguran que en el Poder Judicial hay machismo y patriarcado | Newsweek México

Puebla, Pue- “¡No hay justicia sin pensión alimenticia!”, fue la protesta de madres feministas en juzgados en el marco del Día de la Madre que reclamaron un sistema judicial patriarcal, que ignora realidades económicas y presiones a madres mientras permiten que padres eludan las mismas responsabilidades y dejen en el abandono a sus hijos e hijas.

En Ciudad Judicial, justo fuera de juzgados federales en Puebla, decenas de mujeres se manifestaron para visibilizar las desigualdades en juzgados y de parte de juzgadores que, históricamente, han pasado desapercibidas.

Por la tarde del lunes 10 de mayo, madres feministas rompieron la tesitura de la “celebración del Día de la Madre” y con pancartas recordaron las incongruencias de lo que calificaron como festejo hipócrita “no nos sirve de nada un regalo, o una mención en este día sino se atienden las necesidades que enfrentamos a diario”.

“Hemos venido a los juzgados a evidenciar la realidad de las miles de madres que buscamos justicia para nosotras y nuestras crías, acceder a una vida digna, en este sistema patriarcal se ha convertido en una carrera llena de obstáculos, de injusticias y de leyes que poco se apegan a la realidad y muchas otras que, en un sistema legal injusto y misógino, desconocen sus derechos o no hemos podido tener acceso a la justicia o a un proceso legal ya que es prioridad procurar lo básico para sobrevivir ante la irresponsabilidad y violencia de los padres protegidos por el sistema judicial del estado mexicano”, aduce el pronunciamiento que fue leído durante la protesta.

Exigieron que se publiquen de manera clara las cifras de los deudores alimentarios en el estado de Puebla “solo de esa manera se podrá saber la gravedad del tema”. “No es casual que no se puedan encontrar cifras reales de los deudores, basta de su desinterés en temas que deberían ser prioritarios”, apuntan.

Señalaron que las mujeres se han insertado a la vida laboral hace algunos años, pero nunca han dejado el trabajo de la casa, el cuidado de las crías, la atención de los enfermos en la familia, a pesar de ser parte fundamental de la vida productiva del país, no hay condiciones jurídicas que protejan a mujeres ni niños y niñas.

Describieron el calvario en los juzgados para tramitar una pensión alimenticia: “Hoy en Puebla hacer éste trámite implica en primer instancia tener recursos para pagar un abogado ,o abogada de lo contrario al acceder a abogados del Estado es estar consciente que tú harás los trámites, que debes destinar mucho tiempo y dinero para que el procedimiento continúe vigente y avance, esperar a veces años a una resolución, a que nadie te proteja contra el demandado, a hacer un trámite mal, por el desconocimiento que hay en torno al tema y que eso signifique retrasar todo, estos trámites además implican un desgaste emocional y nosotras nos preguntamos , ¿qué pasa con nuestros permisos o ausencias a nuestros trabajos para hacer los trámites? ¿quién justifica mi ausencia laboral? ¿quién resuelve las necesidades inmediatas de alimentación, salud, vivienda de nuestras crías? ¿quién las cuida?”

Insistieron en que hay miles de madres que abandonan el proceso de denuncia por falta de tiempo, recursos y por el desgaste emocional que esto genera, además de muchas otras que ni siquiera inician el proceso por temor, desconocimiento del mismo o porque deducen basadas en experiencias de otras madres que “no sucederá nada” y resuelven de manera precaria las necesidades familiares

“¿Qué pasa con el interés superior de la niñez?” “la vida digna” texto consagrado en el artículo 4to constitucional, así como el artículo 17 constitucional habla de acceso a la justicia “pronta y expedita”. “Acciones que distan mucho en la realidad”, denunciaron.

Horarios imposibles de cumplir para una madre trabajadora

Otro impedimento para la justicia, expresaron, son los horarios de atención que tiene el Estado en los juzgados, horarios reducidos en días y horas, imposibles de cumplir para muchas mujeres.

“Las mujeres que decidimos llevar el trámite nos enfrentamos a horarios limitados, que chocan con sus propios horarios laborales, expliquen ¿por qué si pueden contratar mantenimiento en turnos nocturnos para sus instalaciones, pero no pueden contratar personal en fines de semana o en horarios extendidos? ¿Qué parte no han entendido? Si no trabajamos no podemos hacer lo demás”.

¿Jueces, les importan de verdad los derechos de los niños?

“Hoy le preguntamos a los jueces ¿cómo velan este interés de la niñez?, ¿aceptando sobornos para que no se den pensiones alimenticias dignas? ¿aceptando regateos que implican el deterioro de la calidad de vida de los y las menores? ¿dilatando los procesos que pueden durar años?”, cuestionaron.

Esto, luego de citar la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas, publicada el 4 de diciembre del 2014 en el diario oficial, así como en el artículo 4to constitucional y demás tratados internacionales, donde se establece que el Estado es quien velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

