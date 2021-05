Balean a candidato de Morena por la alcaldía de Ocoyucan, Puebla | Newsweek México

Puebla, Pue. El candidato por Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, Francisco Pancoatl confirmó que sigue hospitalizado tras haber recibido dos impactos de bala que atajó directamente con una de sus manos, esto a unos minutos de concluir su jornada de exhorto al voto por estar en la última fase de campaña.

Te puede interesar: Claudia Rivera les promete a policías municipales sueldos de 20 mil pesos

Confirmó que al cruzar alrededor de las 9:45 de la noche de ayer jueves, a la altura del puente de Chalchihuapan, sintió los dos impactos de bala que lo hicieron caer al piso.

“Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos”, dijo.

Por lo ocurrido, Francisco Pancoatl invitó a todos los candidatos (as) de los diferentes partidos políticos a no caer en este escenario de violencia.

Consideró importante que este ejercicio electoral debe desarrollarse en un ambiente de ética, guiado de valores y con el objetivo de lograr realmente en Ocoyucan una transformación.

“Se busca a los responsables”

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que la noche del jueves sujetos atacaron a balazos y dejaron herido en el brazo a Francisco Cortés Pancoatl, candidato de Morena en Santa Clara Ocoyucan quien ya fue hospitalizado.

Además, señaló que estos hechos son reprochables y aseguró que ya se está investigando para dar con los culpables.

“Hay que reprochar, rechazar investigar y sancionar todos hecho de violencia, está ahorita en hospitales nuestros, para poder ser intervenido quirúrgicamente, es una lesión en la mano, vamos a cuidarlo, y hay que evitar que las cosas crezcan”, dijo en rueda de prensa.

En relación a la solicitud de protección de la candidata, Claudia Rivera Vivanco, el gobernador dijo que desconocía del tema, por ello evitó dar una postura.

“Respecto al tema de la solicitud de Claudia Rivera de protección, no tengo información, (…) si soy notificado sobre ello daré mi opinión, antes no”, acotó.

Con información de Silvino Cuate

*BC *JR

Con información de Diario Puntual