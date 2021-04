Si gana la gubernatura, Hank evaluará la permanencia del fiscal Guillermo Ruiz | Newsweek México

En caso de ganar la gubernatura de Baja California, el candidato Jorge Hank Rhon evaluará el desempeño del fiscal del estado, Guillermo Ruiz, para determinar si se queda o se asigna uno nuevo.

“Yo no mantengo a nadie, fuera de mis hijos, que no sean menores de edad” afirmó Hank, candidato por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Aunque este año se renovarán diputaciones, alcaldías y la gubernatura del estado, al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) le quedan cuatro años por ley en ese puesto.

El fiscal solo podrá ser removido a petición del Congreso del Estado, o del gobernador o gobernadora, con la aprobación de dos terceras partes de los diputados locales, según la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Al hablar sobre la inseguridad que aqueja a esta entidad, Hank opinó que el único responsable es el gobernador Jaime Bonilla.

“Hay una persona que tiene la responsabilidad y ese es el loquito. Él es el responsable, no alguien abajo de él. Si a él no le hacen caso, si las cosas no se hacen bien, es por culpa de él”, insistió Hank.

En la conferencia que ofreció este lunes, el candidato presentó el formato 3 de 3 contra la violencia, que consiste en prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, un requisito que solicitan los partidos políticos a sus candidatos, y que representa un compromiso a cumplir en caso de ganar.