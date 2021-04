Nuevo mapa digital ayuda a migrantes a ubicar sitios de apoyo en México y EU | Newsweek México

LA ORGANIZACIÓN Otros Dreams en Acción (ODA) y organismos de la sociedad civil en México y Estados Unidos crearon una herramienta digital con la que migrantes o personas en tránsito pueden ubicar con mayor facilidad albergues, organizaciones, hospitales, escuelas o instituciones de gobierno, así como servicios que les brinden apoyo cuando lleguen a México o Estados Unidos.

Denominado Mapa Solidaridad, se trata de una plataforma que busca acompañar a personas migrantes cuando ingresan en uno de estos dos países. La iniciativa nació de las experiencias que personas retornadas a su país de origen tuvieron cuando emigraron y no contaron con ayuda.

Además, forma parte de la colaboración translocal en la que participan ODA, Deportados Unidos en la Lucha, Comunidad en Retorno, Chicago Community and Workers’ Rights y Loyola University Chicago.

La Dra. Ruth Gomberg-Muñoz, de Loyola University Chicago, explica que las primeras ideas para la creación de este mapa se dieron en el sótano de una iglesia en Chicago, hace cinco años, mientras se llevaba a cabo una reunión del grupo comunitario denominado Comunidades Organizadas en Contra de la Deportación, con la idea de tener un modelo de mapa que conecte con personas de manera local y en la frontera de México.

De acuerdo con la también antropóloga sociocultural, Mapa Solidaridad es uno de varios productos que surgen de una colaboración translocal al que han denominado Proyecto Solidaridad, el cual comprende organizaciones con sede en la Ciudad de México como Deportados Unidos en la Lucha, ODA, Comunidad en Retorno, así como otras organizaciones sin fines de lucro en Chicago, Estados Unidos.

Proyecto Solidaridad es un plan de investigación que parte de dos sitios y de dos métodos mixtos que consisten en la participación comunitaria a largo plazo, así como entrevistas semiestructuradas con gente deportada y sus familiares, organizaciones contra la deportación y organizaciones de derechos de personas deportadas.

“Nuestros objetivos con este proyecto son comprender los mecanismos de vigilancia de inserción y de deportación de inmigrantes en Estados Unidos, especialmente desde zonas, supuestamente [conocidos como] ‘santuarios’. Identificar las necesidades urgentes de gente deportada recién llegada a la Ciudad de México. Explorar desafíos a mediano y largo plazo para la reinserción de personas deportadas en México. Expandir las redes translocales de información, defensa y compartir recursos. Finalmente, ayudar a los esfuerzos translocales de derechos de personas migrantes retornadas y deportadas a Estados Unidos y México”, explica.

De acuerdo con Gomberg-Muñoz, estos esfuerzos son la suma que refuerza una necesidad de crear y contar con conexiones translocales entre personas y organizaciones.

¿CÓMO USAR ESTE MAPA?

El Mapa Solidaridad se puede usar desde cualquier teléfono inteligente o computadora con acceso a internet. En la página principal las personas que necesiten usarlo solo deben seleccionar los servicios que necesitan buscar por ciudad o activando el GPS.

Al inicio de la página de Mapa Solidaridad las personas que requieran algún tipo de ayuda podrán localizar los servicios más cercanos a su ubicación actual, desde asistencia legal, educación, grupos de defensa de deportación, identidad, migración, emergencias en salud, salud mental o salud física, trabajo, vivienda, entre otros.

Para obtener la ubicación de estos servicios basta con que las personas seleccionen la opción más cercana a ellos, ya sea por estado o código postal en el que se encuentren o al destino que deseen llegar.

De acuerdo con las organizaciones involucradas en el mapa, también podrán encontrar una sección de preguntas frecuentes y otros recursos.

Hasta ahora, en el mapa hay un registro de más de 2,200 organizaciones, colectivos e instituciones en México y Estados Unidos. Esta información se estará actualizando cada día.

Tanto Otros Dreams en Acción, ODA, Deportados Unidos en la Lucha, Comunidad en Retorno, Chicago Community and Workers’ Rights y Loyola University Chicago hicieron hincapié en agrandar este proyecto translocal con un llamado a organizaciones, colectivos o grupos en Estados Unidos y México que apoyen a personas migrantes deportadas, retornadas, refugiadas e indocumentadas en agregarlos a la plataforma.

“Queremos que la gente lo use. En un futuro queremos agregar una opción para que la gente pueda hacer comentarios y ver qué organizaciones continúan activas y cuáles no. Me ha gustado mucho trabajar en el mapa, es útil y siempre va a estar creciendo”, cuenta Brianna Ortega, miembro y coordinadora del equipo que trabaja en la programación de Mapa Solidaridad el cual, en sus inicios, apenas contaba con 100 recursos activos.

Finalmente, a cinco años de las primeras ideas para materializar este ‘sueño’, como las organizaciones lo han llamado, la Dra. Ruth Gomberg-Muñoz, quien en su trayectoria profesional se caracteriza por estudios e investigaciones en temas como política económica y migración, adelantó que buscan ampliar este proyecto con organizaciones en Centroamérica para después catapultar la herramienta a otras regiones del mundo. Por lo pronto, Mapa Solidaridad cuenta con organizaciones, instituciones y albergues en México y Estados Unidos. Para navegar por esta plataforma solo entra en este enlace. N