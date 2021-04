Incumplen petroleras privadas contratos con gobierno | Newsweek México

Los 110 contratos de empresas privadas que ganaron licitaciones con la reforma de hidrocarburos propuesta por el ex Presidente Enrique Peña Nieto, no se están cumpliendo ni con inversiones comprometidas ni con la extracción de crudo, porque solamente están reportando 20,000 barriles diarios, del millón prometidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo sin embargo, que no los cancelarán porque solo representan el 20% del territorio nacional donde hay petróleo, y PEMEX se quedó con el 80%.

“Se mantienen los contratos que se suscribieron, contratos llenos de falsedades, de que se iban a producir millones de barriles, que iba a llegar inversión extranjera, que iba a bajar el costo de los combustibles. Nada de eso sucedió.

“De todas maneras, no nos metemos con eso, porque como no les dio tiempo de entregar todo, con lo que dejaron a la nación, que sólo entregaron el 20% del territorio con petróleo del país, y el 80% le quedó a la nación porque no les dio tiempo, porque sonó la alarma, sonó la campana y dijimos: Basta, y ya se detuvo eso, entonces no tenemos necesidad”, afirmó.

En la conferencia mañanera, el Ejecutivo federal insistió en que las empresas privadas favorecidas por Peña Nieto, no tienen llenadera, y son muy voraces.

“Imagínense si cancelamos los contratos, 110 contratos. Tenemos todos los elementos legales para cancelarlos, sencillamente no invirtieron, no han invertido. Hablaban de que iban a estar extrayendo para estos tiempos más de un millón de barriles diarios, ¿Saben cuánto están extrayendo?, 20,000 barriles diarios. Entonces, hay motivos para decir: No cumpliste”, sentenció el Presidente.

López Obrador insistió en que lo que si van a revisar en el caso del petróleo y las gasolineras, es que no haya especulación y contrabando en la comercialización o distribución de las gasolinas, es que se regula en la nueva reforma energética.