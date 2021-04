A dos meses de elegir el futuro | Newsweek México

El papel del ciudadano en la democracia no termina al momento de votar; apenas inicia”: Barack Obama.

ESTAMOS a dos meses de la elección más grande de la historia contemporánea de México: 95 millones de electores podrán acudir a 161,500 casillas a depositar su voto para elegir a 21,000 ciudadanos a los que les otorgarán el poder y el mandato de servirlos a través del poder público o un cargo de representación popular.

Quince gobernadores, 500 diputados federales, 1,063 diputados de 30 congresos locales, 1,926 alcaldes en 30 estados y muchos otros cargos serán electos, el domingo 6 de junio, en las elecciones intermedias de 2021.

Estamos a dos meses de elegir el futuro que queremos para México y para nuestros estados por los próximos 1,200 días, hasta que volvamos a reunirnos nuevamente en la “fiesta democrática de las urnas”, en junio de 2024.

El derecho a votar (por el que han luchado generaciones enteras para que hoy sea toda una realidad) es un ejercicio que nos permite como ciudadanos seleccionar a los mejores perfiles, mujeres y hombres que hayan expresado su deseo de gobernar, escoger a la que consideremos sea la opción política más viable, más realista, más acorde con nuestros principios, valores o visión de país.

El día de las elecciones es el día en que los ciudadanos somos escuchados; es el día en que podemos expresarnos y elegir; es el día en que podemos premiar al candidato o partido que se merece otra oportunidad porque lo está haciendo bien, y estamos yendo juntos a mejores estadías, o por el contrario, es el día en que podemos castigar y retirar nuestro voto al dandidato o partido que ha traicionado sus promesas, no ha cumplido su palabra, o sus decisiones y forma de gobernar están llevando a la ciudad, estado o país a peores escenarios.

A pesar de toda la importancia que tiene este acto de votar, de elegir, de decidir, lamentablemente son muchísimos los mexicanos que no quieren (o no han querido) salir a votar el día de las elecciones. Prueba de ello es que, en la elección de 2018, aunque el partido en el poder y sus aliados obtuvieron 30 millones de votos, y por las otras opciones políticas votaron 27 millones, el abstencionismo fue el gran ganador, con 32 millones de electores que no ejercieron su voto.

Conscientes de la enorme responsabilidad social que tenemos, y el enorme deseo de incidir en nuestra sociedad para proponer mejoras, ideas nuevas y que todo vaya mejor para nuestros trabajos y nuestras familias, desde la Coparmex hemos lanzado el programa de promoción del voto #ParticipoVotoExijo, donde estaremos invitando a todos, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, a ejercer su voto de una manera informada y razonada para que todos, sin excepción, salgamos a votar y hagamos a un lado la indiferencia y la apatía y derrotemos juntos a un enemigo común: el abstencionismo, y hagamos que nuestro voto ¡realmente cuente! Y al mismo tiempo estaremos comprometiendo a los candidatos con una agenda ciudadana donde todos estemos representados, incluidos y que podamos darle seguimiento y exigir su cumplimiento para avanzar en esa visión de país que construyamos juntos.

DECIDIR POR LO QUE MÁS CONVENGA

Para poder ejercer nuestro derecho a votar de manera razonada hay que conocer previamente, y escuchar las diferentes opciones de candidatos o partidos que piden nuestro voto para que podamos analizar sus propuestas y decidirnos por la que más nos convenga. #YoParticipo

Una vez que analicemos, y tomemos la decisión, ahí es donde radica la importancia de votar, ahí es donde cada ciudadano mayor de 18 años tenemos ese poder, y como tal debemos ejercerlo con responsabilidad, con conciencia y también con ánimo y entusiasmo. #YoVoto

Y como el papel del ciudadano en la democracia no termina al momento de votar, sino que apenas se inicia (como mencioné en la frase al inicio del artículo), debemos darle seguimiento a los candidatos y partidos ganadores, vigilar y supervisar que cumplan sus propuestas, y que estén alineadas a la visión común que tenemos como sociedad, como ciudad, estado o país. #YoExijo

Por eso #YoParticipo, es el momento antes de la elección, momento de observar y cuidar que las campañas electorales se lleven a cabo con equidad e igualdad de circunstancias, sin trampas, sin compras de votos, sin usar recursos públicos en la promoción del voto, sin acarreos ni actos ilegales que vayan contra nuestra democracia. Para ello estaremos integrando un ejército de 2,000 #ObservadoresElectorales ciudadanos libres, voluntarios, como tú y como yo, con el único interés de garantizar unas elecciones limpias.

También es el periodo de conocer las propuestas, las opciones que estarán en la boleta, de escuchar y conocer a los candidatos que aspiren ganar el puesto de elección popular. Para ello organizaremos 15 #DebatesCiudadanos entre los candidatos a gobernador en cada estado donde haya elección, y un debate legislativo entre las bancadas nacionales de los partidos para escuchar, contrastar, comparar opciones y poder estar más informados para tomar la mejor decisión el 6 de junio. Por eso #YoVoto.

Y después de la elección, ya con ganadores en los cargos, con nuevos representantes al servicio de los electores, #YoExijo que cumplan, y que hagan bien su encargo, que realicen de manera transparente, honesta y eficiente la encomienda para la cual fueron electos. Para ello concentraremos todas las propuestas y la agenda ciudadana en el #ManifiestoMéxico, que presentaremos a los candidatos y haremos que se comprometan a cumplir y que firmen y empeñen su palabra en que, si ganan, iremos llevando juntos, sociedad y gobierno, esa agenda para bien de todos, incluyendo a todos, para que juntos, todos, avancemos a un rumbo y destino común.

Estamos a dos meses de elegir nuestro futuro, a dos meses del “día de la democracia”. Los invito a que hagamos el compromiso de convencer y contagiar cada día a tres personas para que vayan a votar el próximo 6 de junio, y que cada uno de ellos se comprometa a convencer a 3 más cada día, ¡formemos un ejército! ¡Un Ejército ciudadano!, comprometido, participativo y convencido de que esta herramienta del #ParticipoVotoExijo puede ser el principio de la solución en nuestro esfuerzo de construir una sociedad mejor, más justa, más humana y más participativa. N

—∞—

José Antonio Quintana Gómez es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Federación Sur. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.