Comerciantes del distrito 06 piden a Héctor Mares frenar extorsiones | Newsweek México

Propietarios de establecimientos comerciales del distrito 06 demandaron al candidato a diputado federal por Morena, Héctor Mares Cossío, poner freno a los constantes actos de extorsión de los que son objeto.

El aspirante morenista escuchó las preocupaciones de vecinos y comerciantes en un recorrido realizado este jueves por esa demarcación, y se comprometió a atenderlas en forma puntual.

De acuerdo a un comunicado, Mares Cossio recorrió las colonias Altamira, Zona Norte y Obrera, de Tijuana, cuyos habitantes les mostraron apoyo y simpatía.

“Es realmente motivante la forma en que la gente recibe el mensaje de esperanza, tanto vecinos y locatarios de los distintos puntos que hemos visitado en esta campaña y hoy no fue la excepción, escuchamos sus necesidades, propuestas, así como denuncias por lo que lo único que me corresponde hacer es apoyarlos”, sentenció el candidato.

Mares Cossío reiteró su compromiso de convertirse en la pesadilla de los corruptos, ya que sigue los principios de no robar, no mentir y no traicionar, dice el comunicado.