Nueva York promulga la legalización de la marihuana | Newsweek México

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, promulgó este miércoles la reforma que legaliza el consumo de marihuana, “un día histórico” que convierte a este territorio en el décimo sexto de Estados Unidos en autorizar y regular este tipo de droga.

La reforma ha sido posible tras un acuerdo de Cuomo con los legisladores estatales y el gobernador ha querido agradecer en Twitter “el incansable activismo” que ha llevado a este punto, según el cual los mayores de 21 años podrán tener y consumir marihuana con fines recreativos sin temor a represalias.

#BREAKING: I just signed legislation legalizing adult-use cannabis.

The bill creates automatic expungement of previous marijuana convictions that would now be legal.

This is a historic day.

I thank the Leader and Speaker and the tireless advocacy of so many.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021