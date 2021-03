Entregan patrulla para atención de violencia de género en Jesús María | Newsweek México

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, entregó este día la “patrulla naranja”, la cual atenderá única y exclusivamente casos de violencia de género e intrafamiliar y además, anunció también la puesta en marcha de una casa de transición para la atención de mujeres violentadas, el centro estará a cargo del municipio con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil que sumaron a la causa.

“En Jesús María tenemos lugares que no me enorgullecen, con altos índices de violencia especialmente contra las mujeres, pero son cifras que nos hemos decidido a erradicar. Es por eso que a partir de este momento, todas las dependencias municipales involucradas en el tema, tienen la instrucción de dar un puntual seguimiento a cada denuncia, para que las víctimas reciban especial atención hasta que se sientan seguras”, sentenció el alcalde.

Agregó que con esta nueva patrulla, si bien no alcanzará para poner fin a este problema social, es una semilla que se sembró para que no suceda más, para ello informó que personal de la Policía Municipal fue capacitado con protocolos para la atención de víctimas de violencia género y otros tipos, entre ellos a adultos mayores y niños.

Indicó que estas acciones contundentes son parte de las políticas públicas que desde la administración municipal se han puesto en marcha para atender de manera decidida la violencia “espero que estos esfuerzos nos den buenos resultados contra este mal que tanto daño nos ha hecho en Jesús María, no esperemos a que sucedan más feminicidios; hombres y mujeres tienen a su servicio instancias como el DIF, de la Mujer y Juventud donde pueden recibir información para reconocer signos de violencia doméstica o en el noviazgo; como mujeres tienen que ser las primeras en hacerla visible y no permitirla nunca más” afirmó.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal Liliana Coronado, reconoció que en la institución que ella encabeza las denuncias por violencia, son el pan de cada día y agregó que aunque hoy Jesús María dio un gran paso al entregar esta unidad y capacitar a elementos policiales para atender el problema social, “debemos tener claro que no habrá acciones suficientes si nosotras como mujeres, no nos damos el mismo valor que tenemos con los hombres y me refiero a la dignidad humana”.

Posterior a esta entrega, las autoridades municipales pusieron en marcha la pinta del mural que conmemora el Día de la Mujer, donde también estuvieron presentes María de Jesús Flores López, titular de la Instancia de la Mujer, así como Mario Alberto Romo Álvarez, director operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María; Sandra Cecilia Palos Barrón, elemento operativo de la Policía Municipal, entre otras funcionarias y funcionarios.