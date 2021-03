Cuelgan mantas afuera de Fiscalía de Aguascalientes para clamar justicia por feminicidios | Newsweek México

Durante la madrugada de este viernes, integrantes de colectivos feministas colocaron un par de mantas en el puente peatonal que se ubica al exterior de la Fiscalía General del Estado (FGE) a fin de clamar justicia en el último caso de presunto feminicidio, en el que perdió la vida una mujer en el municipio de Jesús María.

“Justicia para Lucy” y “Exigimos justicia y verdad”, fueron algunas de las consignas inscritas en las mantas, las cuáles se podían observar desde la glorieta del Quijote, en Av. Héroe de Nacozari y Av. López Mateos.

El lunes por la noche, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Policía Municipal de Jesús María ubicaron el cuerpo sin vida de María de la Luz Solís, de 63 años de edad, al interior de una vivienda del fraccionamiento Ruscello.

De acuerdo a la fiscalía, la causa de muerte fue por un choque hipovolémico, provocado por heridas punzocortantes en la cara lateral izquierda del cuello, con lesiones de vasos sanguíneos.

Al tratarse de una muerte violenta, se inició el protocolo de feminicidio, para investigar si además se derivó a partir de cuestiones de género.

De confirmarse, se trataría del cuarto feminicidio en lo que va del año en Aguascalientes, lo que significaría un aumento del 100% en este tipo de delitos con relación al año 2020.

A través de un comunicado, la Brigada Centinela –integrada por organizaciones y colectivos feministas-, exigen el esclarecimiento de los feminicidios, así como la visibilización de la problemática.

“Exigimos a las autoridades del estado el esclarecimiento de las muertes de estas mujeres, que estos casos sean reconocidos como feminicidios y que se otorgue justicia a las familias de las víctimas. Señalamos a las autoridades de los municipios de Jesús María y Aguascalientes, así como a la autoridad estatal y a los órganos de justicia del Estado”.

De igual manera, demandan estrategias más eficaces para erradicar la violencia hacia las mujeres.

“Exigimos la formulación e implementación de estrategias para poner alto a la violencia de género en el estado, puesto que es evidente que las llevadas a cabo no son útiles. No nos sirven sus programas de radio, ni sus buenas intenciones, no nos sirven los días naranjas, ni los espacios para mujeres que sólo recuerdan en marzo, si la seguridad y la protección que nos ofrecen es nula”, agrega el comunicado.