Advierte Presidente que irá por reforma constitucional en electricidad | Newsweek México

Luego de que ya es público que hay cerca de 30 amparos concedidos por dos jueces federales para detener la Ley Eléctrica impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo mandatario advirtió que si no proceden sus cambios los hará constitucionales.

El Ejecutivo federal consideró que en caso de que los jueces consideren que es inconstitucional y la paren definitivamente, entonces recurrirá a reformar la Constitución, porque no es posible tolerar la corrupción en este sector.

“Yo estoy seguro que no es inconstitucional, pero si lo determinan, jueces, magistrados, ministros, que es inconstitucional, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo y del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y la economía popular”, estableció el Presidente

Aceptó que para hacer cambios constitucionales necesita el voto de dos terceras partes del Congreso de la Unión, y los que están buscando los amparos le están apostando a que no haya suficiente mayoría para continuar con sus privilegios.

López Obrador dijo que es bueno que se haya abierto esta polémica porque va a permitir transparentar las privatizaciones anteriores, principalmente a empresas extranjeras.

El Presidente mencionó que hay corporativos que mediante la interpretación sesgada de la ley, pagan menos consumo de luz que lo que paga una familia de clase popular o clase media, incluso una tienda de abarrotes paga cinco veces mas que un centro distribuidor de las grandes cadenas comerciales.

Al respecto, AMLO adelantó que enviará una reforma para que se hagan públicos los expedientes de servidores públicos investigados por corrupción, pero que por el llamado debido proceso judicial ahora deben mantenerse en secreto.