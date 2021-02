Publica UAA proceso de admisión a licenciaturas e ingenierías | Newsweek México

Debido a que la contingencia derivada de la Covid-19 prevalece en el mundo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes decidió, por segundo año consecutivo, llevar a cabo su Proceso de Admisión totalmente en línea. En esta ocasión, son 4 mil 595 los lugares disponibles en las 63 Licenciaturas o Ingenierías con las que cuenta la institución.

Como se dio a conocer anteriormente, la UAA considerará dos criterios únicos para este Proceso de Admisión: el promedio personal de calificaciones (del primero al quinto semestre de bachillerato, para estudiantes que cursan el sexto semestre de preparatoria; o el promedio final, para quienes concluyeron previamente), y el promedio global del subsistema en el que se encuentra su bachillerato de procedencia. Para esto, se tomará en cuenta la posición estatal del subsistema, con base en los resultados del EXANI II de 2018 y 2019 con la finalidad de brindar mayor garantía en el resultado.

Para poder ser un parte de la UAA, los aspirantes deberán realizar su pre-registro en el periodo que comprende del 22 al 28 de marzo, así como el pago de solicitud de admisión a la UAA, recibo al que podrán acceder una vez que terminen el primer paso ya mencionado. Éste podrá realizarse en línea, en sucursales bancarias o incluso en tiendas de conveniencia OXXO.

Los documentos que los aspirantes deberán cargar a la plataforma en línea y en formato PDF son: CURP, Acta de Nacimiento, constancia de estudios con sello y firma original expedida por la institución de procedencia, o en su caso, el certificado de terminación de estudios para quienes ya han concluido dicha etapa formativa y comprobante de pago efectuado.

Es importante recalcar que las Constancias de Estudio y los Certificados deberán estar sellados y firmados por el director del bachillerato que la expide. No se aceptarán documentos firmados por poder o por ausencia, con falta de sello o si no están debidamente elaborados en papel oficial de la institución, a excepción de los Certificados con firma y sello electrónico.

Los aspirantes que deseen ingresar a la carrera de Comercio Internacional deberán entregar comprobante oficial de dominio de inglés en cualquiera de las modalidades de TOEFL (401 puntos), TOEIC (301 puntos), Cambridge First Certificate in English (FCE) B1 u Oxford Placement test: B1. En caso de no contar con alguno de estos, podrán aplicar el Oxford Placement Test en el Departamento de Apoyo a la Formación Integral de la UAA. Será necesario registrarse del 1 al 9 de marzo por medio del correo [email protected] indicando en el asunto “OXFORD aspirantes LCI”.

Para los casos particulares de las licenciaturas en Música, Artes Cinematográficas y Audiovisuales, así como Actuación, la selección estará basada en un examen práctico virtual y el promedio general de bachillerato estandarizado (El promedio personal de calificaciones y el promedio global del subsistema). Para los aspirantes foráneos, se considerará el promedio en el EXANI II de Admisión 2018-2019 de la Media Estatal de los resultados emitidos por el CENEVAL.

Para más información sobre el proceso de selección, conocer la fórmula que se aplicará para sacar el puntaje con el que participarán los aspirantes, el subsistema al que pertenece su preparatoria, así como la media de logro global de cada uno de ellos, la UAA pone a disposición el sitio www.uaa.mx/admision/.

Los resultados serán publicados el próximo sábado 12 de junio en la página web de la Autónoma de Aguascalientes (ww.uaa.mx) y en los principales medios impresos del estado. En estos resultados se encontrarán los aspirantes condicionados que hayan sido aceptados con un puntaje de ingreso de 6.5 o menor, que se distinguirán con un asterisco (*) a un lado de su ID. Estos jóvenes deberán participar de manera obligatoria, en las actividades académicas y cursos de nivelación de manera virtual en las fechas y términos que en su oportunidad serán comunicados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.