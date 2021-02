Mario Marín vinculado a trata y lavado de dinero | Newsweek México

El exgobernador de Puebla, Mario Marín es parte de una red de delincuencia organizada de trata y pornografía infantil, igual que el todavía empresario prófugo Kamel Nacif Borge, quien se encuentra oculto en el Líbano, donde ya está ratificada también una denuncia en su contra por los mismos hechos, denunció este jueves la periodista y escritora Lydia Cacho.

“El gobernador Marín está vinculado con la red de lavado de dinero de Andorra, no se ha terminado esto”, afirmó la escritora del libro de denuncia “Los demonios del edén”, donde presentó por primera vez a la red de pornografía infantil.

Entrevistada por Mónica Garza en su espacio de noticias en ADN 40 desde España donde se encuentra refugiada y protegida frente a amenazas por su denuncia, añadió que no puede volver a México todavía porque no es seguro para ella.

“Los expertos en seguridad de España que me protegen y me cuidan me lo dijeron, en este momento es todavía más delicado porque están enojados conmigo, no puedo volver todavía, hasta que se haga verdadera justicia”, afirmó.

Explicó que además de ordenar que la torturaran, el exgobernador protegió a los victimarios de cientos de niñas de explotación sexual comercial infantil.

“Llevamos 15 años en este caso judicial en contra de él y sus cómplices, no solo por la tortura en mi contra, sino por blanqueo de capitales o lavado de dinero producto de la trata y otros delitos vinculados y por supuesto de robos al erario”, afirmó a Mónica Garza.

Detalló que ya se sabía el sitio en el cual se encontraba oculto en Guerrero, que era un barrio bastante pobre de Acapulco, donde fue detenido y trasladado a una cárcel en Cancún, y a las 2 de la tarde de este jueves estará declarando, sin derecho a libertad bajo fianza por que el delito de tortura es grave.

“Falta uno de los líderes empresariales (Kamel Nacif Borge) y uno de los líderes económicos de todo esta trama, ya sabemos donde está, la autoridad también, ya fui a testificar varias veces, ya ratifiqué mi denuncia contra de él en el propio gobierno del Líbano donde se está ocultando, y falta también el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, que les ayudó a orquestar todo esto, tienen una empresa de seguridad privada, Adolfo Karam Beltrán y es prófugo de la justicia por mi caso, faltan ellos dos”, explicó.

Mario Marín se hizo famoso como el “gober precioso” por festejar la detención y tortura de Lydia Cacho con Kamel Nacif Borge, quien así lo llamó, agradeciendo su apoyo.

La periodista puntualizó que está sentando un precedente que un exgobernador no puede salir ileso de cometer este tipo de delitos, torturar a una periodista para ocultar una red de trata de explotación de niñas y niños.

Explicó que en diciembre de 2005 fue detenida y apenas están empezando a pagar por los delitos, pero aclaró, que no todas las víctimas tienen la persistencia, la necedad, las herramientas, las redes de apoyo social para hacer lo ella ha hecho por 15 años.

“Es importante seguir haciéndolo, tenemos que demostrar que la justicia tiene que ser la regla y no la excepción en México, y la única manera es forzándolos a que los persigan, los encarcelen, los sentencien adecuadamente por justicia transparente y el exgobernador Mario Marín debería recibir los 20 años de prisión por mi tortura y esperamos que así sea”.

La Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas de la FGR es quien lleva el caso, del cual ya se encuentra preso en Cancún también y condenado a 112 años de cárcel el exempresario Jean Succar Kuri, sentenciado por explotación sexual infantil.