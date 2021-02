Frustra la policía cibernética de la SSPE intento de extorsión y desactiva secuestro virtual de una pareja | Newsweek México

• Solicitaban un millón de pesos a las madres de familia a cambio de volver a ver a sus hijos de 15 y 18 años de edad con vida.

• Ambas víctimas fueron localizadas sanas y salvas en el interior de un hotel a donde llegaron por instrucciones de los delincuentes

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Cibernética y de la Policía Estatal, lograron localizar a una adolescente y un joven de 18 años que fueron víctimas de un secuestro virtual, a los cuales obligaron a salir de sus domicilios y hospedarse en un hotel ubicado al sur de la ciudad, por quienes exigían a sus familiares un millón de pesos para liberarlos, ambas personas fueron llevadas posteriormente con sus familiares, quienes comprobaron que se encontraban en perfecto estado de salud, sin embargo uno de ellos realizó el depósito de 20 mil pesos.

Alrededor de las 09:30 horas, en el número de emergencia 911, se recibió el reporte de que en la comunidad Refugio de Peñuelas era requerida la presencia de la Policía Estatal, toda vez que una madre de familia, vecina de la comunidad de Peñuelas había recibido una llamada en la que le solicitaban dinero a cambio de no hacer daño a su hija menor de edad, a la cual supuestamente tenían privada de su libertad.

En esos momentos, la familia de un joven, vecino de la comunidad de Montoro, también comenzó a recibir llamadas de sujetos que decían ser integrantes de la delincuencia organizada, los cuales les exigían 500 mil pesos para liberarlo y no quitarle la vida.

De inmediato, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Cibernética se trasladaron a la comunidad de Peñuelas, donde se entrevistaron en una primera instancia con una mujer que les informó que instantes antes habían recibido llamadas en las que un sujeto que se identificó como integrante de un grupo delictivo, le informó que tenía a su hija Karol de 15 años y le exigía un millón para volver a verla con vida.

La madre de familia de la menor indicó que intentó comunicarse con ella, sin embargo no se pudo concretar la llamada, por lo que se asustó y comenzó a platicar con sus familiares para ver lo que podían hacer en ese caso, además de que en ese momento recibió una llamada de la madre del novio de su hija, quien le indicó que estaba secuestrado, por lo cual decidió comunicarse al Servicio de Emergencia 911 y pedir el apoyo de la Policía Estatal.

En ese momento se trasladaron a la casa de Francisco, de 18 años de edad, en la comunidad de Montoro y al cuestionar a la madre, les indicó que ella también había recibido una serie de llamadas en las que le decían que tenían secuestrado a su hijo, por lo que tenía que pagar 500mil pesos para no hacerle daño, por lo que su esposo desesperado hizo un depósito por 20 mil pesos.

Al conocer la situación, integrantes de la Policía Estatal y de la Policía Cibernética les indicaron que no efectuaran algún otro depósito, toda vez que seguramente se trataba de una extorsión telefónica, por lo cual, ya se encontraban efectuando diversas acciones para localizar a la pareja.

Como resultado del despliegue de unidades, minutos más tarde fue posible localizar a la adolescente y al joven, los cuales encontraban en el interior de un hotel ubicado sobre la carretera 45 sur, al momento de ingresar a la habitación, los oficiales localizaron a Karol y a Fernando, quienes al ser cuestionados, señalaron que habían recibido una llamada en las cuales lo amenazaron con hacerles daño a ellos o sus familias si no obedecían, por lo que ambos se trasladaron a bordo de una camioneta marca Chevrolet Tornado al hotel siguiendo las instrucciones de los delincuentes.

Finalmente, fueron llevados con sus familiares, quienes comprobaron que se encontraban en perfecto estado de salud sin que realizaran ningún depósito y agradecieron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para lograr localizarlos rápidamente sanos y salvos.