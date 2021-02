Es constitucional segundo juicio político a Trump | Newsweek México

Después de cuatro horas de debate en el Senado de Estados Unidos, con 56 votos a favor y 44 en contra, los senadores aprobaron llevar a juicio político al exPresidente Donald Trump, acusado de incitar a la violencia en el ataque al Capitolo.

La votación aprobó la constitucionalidad del segundo juicio político, a pesar de que ya no es Presidente y en teoría este es un acto de ley para destituir a un mandatario que haya violado las leyes. Para declararlo culpable todavía faltan más votos y habrá un proceso de varias semanas.

El exPresidente no testificará en persona ni enviará documento de defensa, y lo más grave es que estando en funciones, cometió el crimen, según las leyes de Estados Unidos, de llamar a la violencia y la insurrección.

El trasfondo para muchos analistas es que después de este proceso legal, el magnate de los bienes raíces ya no puede ser declarado apto para volver a buscar un segundo periodo como Presidente.

El caso está basado en hechos según los demócratas, y es el cuarto Presidente que enfrenta un juicio de este tipo, y el primero que lo hace dos veces.

El primero fue Andrew Johnson quien se salvó de ser acusado de irregularidades en la reconstrucción del país después de la guerra civil; Richard Nixon fue el segundo por irregularidades en su reelección, sin embargo, el juicio no avanzó porque antes renunció por el escándalo de “Water Gate” y el tercero en ser juzgado fue Bill Clinton por mentir sobre la declaración respecto a Monica Lewinsky y el hecho de haber tenido relaciones sexuales con ella.