Capacitan a elementos de la Guardia Nacional en igualdad y no discriminación | Newsweek México

Con el objetivo de sensibilizar a las diversas corporaciones de seguridad en materia de igualdad de género y no discriminación, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA) imparte talleres de capacitación a elementos de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional.

Cuidando las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, se capacita a 70 elementos en temas como acoso y hostigamiento sexual, construcción social de la masculinidad y la no violencia , prevención del suicidio, tipos de violencia, violencia en la pareja, igualdad y no discriminación, prevención de la violencia laboral y lenguaje incluyente y no sexista.

A través de estos talleres se brindan las herramientas para que el actuar de las corporaciones de seguridad se conduzca con apego a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley.

Es por eso que el Municipio agradece el compromiso de la Guardia Nacional para colaborar en esta tarea de protección a las mujeres de Aguascalientes y a la ciudadanía en general, con la aplicación de los protocolos y normas internacionales en la materia.