Médicos de Aguascalientes en la CDMX ya fueron vacunados contra el Covid-19 | Newsweek México

La Brigada COVID de la Representación Aguascalientes, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se sumó a la Operación Chapultepec para apoyar las acciones encaminadas a frenar el avance del coronavirus en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya recibió la vacuna contra el COVID-19.

“Es necesario proteger a quienes nos protegen”, así lo señaló el titular de la Oficina de Representación del IMSS en la entidad, doctor Oscar Arturo Martínez Rodríguez, quien además agregó que el personal de salud pasa por un proceso exhaustivo para la aplicación de la vacuna, con la finalidad de salvaguardar su integridad y asegurar que se encuentren en óptimas condiciones.

Indicó que además de su reconocimiento, de la sociedad y de todos los que conforman la Familia IMSS, el equipo de profesionales que representa al IMSS Aguascalientes, y que apoya en la primera línea de batalla, cuenta con todo su apoyo.

Asimismo, el doctor Martínez Rodríguez agregó que todos ellos están respaldados con el convenio firmado por nuestro director general, maestro Zoé Robledo, el cual les otorga beneficios como son la guardia COVID, comisión COVID, bono COVID, notas de mérito, así como las vacaciones no disfrutadas.

Refirió que, aunque el personal de salud que se encuentra en la Ciudad de México ya se encuentra vacunado, aún debe protegerse y mantenerse con las medidas básicas de bioseguridad.

El funcionario hizo un llamado a la población a no relajarse: “la emergencia sanitaria aún no termina y es trabajo de todas y todos no bajar la guardia, para así romper las cadenas de contagio”, finalizó.