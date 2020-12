Indicios de pozo del velódromo Bicentenario no arrojaron huellas ni elementos biológicos: FGE | Newsweek México

La Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía General del Estado informó que no se lograron obtener huellas ni elementos biológicos visibles en los cuatro indicios obtenidos a partir del descenso para la búsqueda de posibles restos humanos que corresponderían a personas desaparecidas entre los años 2010 y 2015.

El pasado jueves, elementos del H. Cuerpo de Bomberos del Estado llevaron a cabo un descenso al interior del depósito de más de 50 metros de profundidad a petición de familiares de personas desaparecidas e integrantes del Colectivo “Buscando Personas, Verdad y Justicia” y del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), pues a partir de denuncias anónimas se recibieron reportes que indicaban que en el lugar referido probablemente podrían ubicarse los restos de personas desaparecidas.

El Laboratorio de Genética Forense realizó los estudios científicos correspondientes, emitiendo el siguiente dictamen, al realizar la prueba SERATEC PSA.

Indicio 1: casco, no presenta elementos biológicos visibles, ni huellas.

Indicio 2: zapato, la prueba de sangre humana resultó negativa, además no presentar elementos biológicos visibles.

Indicio 3: Bermuda, prueba de sangre humana negativa, no registró elementos biológicos visibles.

Indicio 4: Bolsa de plástico negro, dio negativo a prueba de sangre humana, así como a elementos biológicos visibles y huellas.

El dictamen fue integrado a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas FEMDLP.

Cabe destacar que hasta el momento no se les ha permitido a los familiares y activistas tener acceso al video capturado por la cámara de los bomberos en las maniobras de descenso.