Habría nuevo cierre de comercios en Aguascalientes en enero | Newsweek México

Tras la petición de integrantes del Colegio de Médicos de Aguascalientes para que se realice un nuevo cierre de comercios y actividades no esenciales en lo que resta del año para evitar contagios de Covid-19, el subsecretario del Gobierno Estatal, Manuel Cortina Reynoso, anticipó que dicho cierre podría darse pero en el mes de enero, pues en lo que resta del año se busca reactivar la economía de los sectores que se han visto afectados durante prácticamente todo el 2020.

“Terminando las fiestas, entonces sí probablemente tengamos que hacer otro llamado a la población a guardarse otro ratito más para poder estar lidiando con el virus”.

Reiteró que la indicación del gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval, fue clara, al permitir la reactivación del comercio durante diciembre, por lo que no se prevé que vuelvan a cerrar en lo que resta del mes.

“El Colegio de Médicos nos sugiere otro cierre y por el otro, el Colegio de Economistas nos dice que no dejemos de atender la economía, entonces como autoridad el gobernador está justo a la mitad y va a tomar las mejores decisiones”, subrayó.

No obstante, el funcionario refirió que en enero se podría emitir un nuevo decreto para ordenar el cierre de comercios y la suspensión de actividades no esenciales, a fin de reducir la incidencia de contagios.

“Un confinamiento total no se puede, el aparato económico tendrá que seguir funcionando, pero sí se va a pedir reducir al mínimo la movilidad, ese es el punto, porque la movilidad está originando contagios innecesarios porque no es necesario acudir a tomarse una copa, no es necesario ir a cenar fuera, no es necesario ir a divertirse, eso es lo que no es necesario y lo que podemos reducir para evitar los contagios”, agregó.

Sobre la posibilidad de que se vuelva a implementar Ley Seca, Cortina Reynoso indicó que será cada ayuntamiento el que determine la pertinencia de aplicar la medida, aunque por el momento no se ha propuesto por las autoridades municipales.

“Esa es decisión principalmente de los ayuntamientos, pero eso se va a acordar con los presidentes municipales, si es que va a salir o va a ser acordada con ellos y ellas”, concluyó.