Comparece secretario de Finanzas ante el Congreso Estatal por el Paquete Económico Estatal 2021 | Newsweek México

Al iniciar con la sesión ordinaria, y por primera vez mediante la modalidad a distancia, este jueves en el primer punto del orden del día, se procedió con la toma de protesta de Cuitláhuac Cardona Campos, como diputado de la LXIV Legislatura, en sustitución de Cuauhtémoc Cardona Campos, quien solicitó licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo.

En el segundo punto, se dio paso al desarrollo de la comparecencia establecida ante el Pleno de la LXIV Legislatura, la cual fue orientada a profundizar en los alcances y metas que se estipulan en el proyecto del Paquete Económico para el ejercicio fiscal del año 2021, por lo que el Secretario Estatal de Finanzas (SEFI), Carlos Magallanes García, acudió al Recinto Oficial para responder a diversos cuestionamientos emitidos por las distintas fuerzas políticas.

En este sentido, Magallanes García, en su exposición, reveló que respecto al presupuesto asignado para el presente año, en el 2021 “habrá una disminución de “mil 600 millones de pesos”, al tiempo que anticipó que no se contempla la intención de contratar empréstitos para el próximo año.

De igual manera, el funcionario estatal también mencionó que derivado del recorte a las participaciones federales que se trasferían los municipios, representará el 4 % de disminución.

Durante su primera participación, el titular de la SEFI anunció la extinción de los Fideicomisos Isla San Marcos, Apoyo a Personas de la Tercera Edad, Promoción Turística, entre otros, al argumentar que se busca “reducir el costo fiduciario”.

Informó que para el próximo año “desaparecerá el recurso que provenía del programa federal FORTASEG, que se asignaba para tareas de seguridad pública en los municipios, y a través del cual se recibían 54 millones de pesos.

Luego de la exposición del funcionario, el presidente de la mesa directiva, diputado Luis Enrique García López, cedió el uso de la voz a la legisladora Karina Eudave Delgado, quien preguntó cuántos recursos destinarán al apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas, además de cuestionar cómo operará el gasto público para garantizar los servicios de salud y de acceso a la educación, ante los efectos de la pandemia.

En respuesta, Magallanes García, indicó que la mudanza del Hospital Miguel Hidalgo a las nuevas instalaciones permitió ampliar el presupuesto para atención hospitalaria, empero, señaló que “la federación no destinó apoyos en materia de salud, lo que dificultó aún más la operación de los servicios en medio de esta pandemia”.

Respecto al apoyo de las Mipymes, dio a conocer que se contemplan 350 millones para la reactivación económica del sector, aunado a la inyección de recursos en inversión pública que se logran con el arranque de la obra del Libramiento Carretero

Sobre los recursos en el rubro de educación, Carlos Magallanes dijo que se pretenden asignar más de 10 mil millones para el Instituto de Educación de Aguascalientes

En su oportunidad, el diputado de Morena, Heder Pedro Guzmán Espejel pidió al funcionario estatal que el presupuesto que se autorice para el año 2021 se ejerza con eficiencia, honestidad, eficacia y sobre todo transparencia, sin embargo, el congresista le cuestionó el por qué en el presupuesto del Despacho del Gobernador existe un incremento en su presupuesto, recursos que rebasa por mucho lo que se tiene estimado para los Órganos Autónomos, además cuestionó porqué en año electoral al Instituto Estatal Electoral se le pretende entregar el mismo recurso que recibió en el 2019, “siendo que además se tienen que implementar medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus”.

Además informó que el Gobierno Federal tiene proyectado para el Gobierno del Estado participaciones federales por el orden de 22 mil 679 mdp de pesos.

El Secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, Carlos de Jesús Magallanes García, le informó al legislador que en el Despacho del Gobernador existe una disminución de un millón 794 mil pesos; respecto al presupuesto al Instituto Estatal Electoral señaló que en reunión con sus integrantes se determinó que en caso de que requieran de recursos adicionales para la realización del proceso electoral no habrá inconveniente en entregarles recursos extraordinarios.

En su oportunidad, le legisladora del GPPRI, Elsa Landín Olivares, dijo que si bien no habrá un incremento en el presupuesto de gastos de la oficina ejecutiva del gobernador, “no es posible que se ejerza recursos de hasta 10 millones de pesos”, además de que “no podemos permitir el recorte de presupuesto al Instituto Aguascalentense de la Mujer, orientar mayores recursos al sistema de Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA).

A su vez, el titular de la SEFI, reconoció que los efectos de la pandemia impactan en la economía, en la educación con la postergación de las clases presenciales; sobre el presupuesto de RyTA, dijo que “no le estamos incrementando el presupuesto, pero sí requiere de inversión en tecnología y personal técnico más capacitado”.

Sobre el presupuesto al gasto del IAM se debe “al recorte de participaciones federales”.

En su derecho de réplica, Landín Olivares expresó su preocupación por el presupuesto que se pretende destinar al IEE, el cual “no alcanza ni el 50 % de lo que este organismo solicita, y los gastos operativos y de insumos se incrementarán, dado que se organizarán comicios para elegir a diputados y presidente municipales”.

Asimismo, la legisladora Aída Karina Banda Iglesias, perteneciente al Grupo Mixto conformado por el PES-PVEM-Nueva Alianza señaló que la pandemia del coronavirus ha generado un escenario catastrófico sobre todo en materia de salud y economía, situación que derivó en una disminución en las importaciones, exportaciones y generación de empleos; la legisladora preguntó cuáles son los proyectos anuales de inversión pública que se tienen contemplados para fortalecer la economía.

El funcionario estatal respondió a la congresista que como parte de las acciones que se estarán implementando para reactivar la economía, destacan varios puntos como son el libramiento carretero, la Asociación Pública Privada (APP), de Ciudad Justicia en la se invierten mil 600 mdp, el esquema de mejoramiento de actividad del Corredor Tres Centurias, además de diversas acciones en salud, educación, seguridad, entre otros.

De igual manera, la diputada del Partido Encuentro Social, Irma Guillén Bermúdez preguntó al funcionario estatal qué estrategias o acciones se tienen contempladas implementar para respaldar al sector salud por un posible rebrote de covid-19 y cómo pueden trabajar de manera conjunta Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas para apoyar a todas las familias aguascalentenses que aparte de perder a uno o más miembros de su familia por el coronavirus quedaron endeudamos por la atención médica.

El servidor público respondió que si la población no pone de su parte, no habrá infraestructura suficiente para atender a la población, es por eso que se tomaron diferentes medidas como cerrar centros comerciales y limitar accesos a tiendas de autoservicios, entre otros. Además dijo que en el caso de atención de enfermos, señaló que el Hospital Hidalgo puede cubrir a la mayor parte de las personas de la población que no tienen un seguro médico como el ISSSTE, IMSS o un Seguro de Gastos Médicos Mayores.

En seguida, fue turno para el diputado del GPPAN-PRD, Gustavo Báez Leos, refirió que “es muy difícil elaborar un presupuesto estatal cuando desde hace dos años el país cayó en crecimiento económico, aunado a la desaparición de 109 Fideicomisos, al recorte de recursos para el sector salud, como el IMSS, disminuciones que ya afectan rubros de ciencia y tecnología”, por lo que preguntó cuál es el plan que tiene el Ejecutivo del Estado para enfrentar estos recortes.

Magallanes García, reconoció que estos recortes provenientes de la federación sí afectan al sector económico, al apoyo de emprendedores, a la operatividad en seguridad pública, ante lo cual “debemos extender alianzas con el sector empresarial para intentar revertir esta situación”.

En su derecho de réplica, el legislador Báez Leos consideró que habrá que apoyar a los emprendedores de pequeños y medianos negocios, además de preguntarle si el gobierno del estado tiene previsto algún mecanismo o recurso en caso de que en el próximo año llegara la vacuna de Covid-19.

Sobre este último punto, el funcionario estatal dijo que “aún no hay claridad en cuanto al monto, logística y distribución de la vacuna.

En su oportunidad, la diputada de Morena, Natzielly Rodríguez Calzada preguntó cuánto del presupuesto del sector salud se invertirá en el ámbito hospitalario, compra de oxígeno, vacunas, entre otras acciones ya que no se especifica detenidamente, además cuestionó si se tiene diseñado un plan emergente en caso de que sea rebasada la capacidad hospitalaria por el tema de enfermos de covid-19 y si se tiene proyectado emplear el inmueble del nuevo hospital hidalgo para esta contingencia, además le inquirió si en este año electoral es mejor dar presupuesto a Radio y Televisión en lugar de destinarlo para que las niñas, niños y adolescentes puedan tener acceso a la educación a distancia.

El funcionario estatal detalló que la eficiencia o distribución de los recursos asignados a salud el ISSEA los desagrega en cada uno de sus programas y proyectos, sin embargo, le informó que solicitarán al Instituto de Salud cambie el sistema de información financiera para administrar el presupuesto y desagreguen cada cantidad para ver en qué se estará utilizando.

En cuanto al Hospital Hidalgo dijo que aún hay capacidad disponible y aseguró que en el caso de Radio y Televisión se ha invertido en equipamiento para que transmita clases a los estudiantes, además de que en todas las escuelas el internet está abierto para que las niñas, niños adolescentes puedan hacer sus actividades escolares.

Por su parte, la diputada el PRI Margarita Gallegos Soto, refirió que ante el escenario complicado de desabasto de medicamentos y tratamientos para niños con cáncer, además de la atención hospitalaria, por lo que pidió al titular de la SEFI amplíe información sobre la estrategia presupuestaria que contemplan para enfrentar esta situación.

En respuesta, Carlos Magallanes García, reiteró que la mudanza del Hospital Hidalgo a las nuevas instalaciones, permitió el destino de recursos adicionales de más de 500 millones de pesos para brindar atención hospitalaria, además que indicó que para el 2021 habrá un incremento del 15 % de recursos para el rubro de salud.

Al hacer uso de su derecho de réplica, la legisladora dijo que existe voluntad por parte del Ejecutivo Estatal para fortalecer la salud, pero expresó su preocupación porque consideró que la pandemia avanza más rápido que las estrategias de atención y contención.

En su oportunidad, la diputada del Grupo Parlamentario Mixto del PAN-PRD, Mónica Jiménez Rodríguez, preguntó cómo resolverán el déficit de mil 600 millones de pesos que faltarán en el presupuesto del próximo año.

Sobre este punto, el funcionario estatal, puntualizó que ante esta disminución se dieron a la tarea de pedirle a los Ayuntamientos que revisaran la operación de sus programas y detectar cuáles no tienen un impacto significativo en la población y proceder a su eliminación para ahorro de recursos, además de que en la Secretaría de Finanzas se emprendió ya un mecanismo para recuperar la cartera vencida por cobros de impuestos, como el de pago de placas y control vehicular.

En su derecho de réplica, la legisladora Jiménez Rodríguez, preguntó cuál es la estrategia presupuestaria para el rubro de programas de atención a la violencia de género

El titular de la SEFI aseguró que hay recursos etiquetados para este tópico, incluso para cada área del aparato de la administración pública estatal.

Asimismo, el diputado Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos, preguntó al Secretario de Finanzas si existe una estrategia o política pública que permita hacer frente a una nueva pandemia o enfermedad que represente un problema de salud pública como el que se está viviendo por el coronavirus, además preguntó si en caso de una eventualidad emergente, de dónde tiene contemplado allegarse de recursos extraordinarios para solventar esta situación.

Carlos de Jesús Magallanes García señaló que hasta el momento se ha cubierto las necesidades que ha solicitado el sector salud para cubrir la pandemia y hoy en día no existe un requerimiento adicional por un posible rebrote o crecimiento de la pandemia, sin embargo, dejó en claro que si se requiere algo adicional se tendrá que aportar lo necesario, pero aclaró que si la gente no pone de su parte, no habrá recursos económicos suficientes que puedan cubrir esta situación.

En la última ronda de cuestionamientos, el legislador Alejandro Serrano Almanza, del Grupo Parlamentario Mixto del PAN-PRD, aprovechó el uso de la voz para preguntarle al titular de la SEFI si contempla un programa de apoyo y rescate de los micros, pequeños y medianos negocios. De igual manera, pidió clarificara por qué se plantea una reducción considerable al presupuesto del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

Con respecto al IEE, el Contador Público Carlos Magallanes García, aseveró que “no habrá problema en la asignación de recursos, pues si este organismo requiere de dinero extra, solo tendrá que sustentar su solicitud”.

Sobre el apoyo a Mipymes, dijo que a través del Fideicomiso SIFIA, se destinarán apoyos emergentes para que los dueños de este tipo de negocios puedan sortear su funcionamiento y con ello se preserven las fuentes de empleo que estos generan.

En su derecho de réplica, Serrano Almanza, refirió que están estipulados 90 millones de pesos para la operación de la Feria Nacional de San Marcos del próximo año, pero en caso de que no se realice, cuestionó al funcionario sobre el destino final de ese recurso.

Al responder, el titular de la SEFI dijo que “aún no hay la total certeza de que la próxima verbena abrileña se pueda realizar, porque dependemos de sí hay una vacuna o no, y si se llegara a cancelar, se tendría que reducir personal operativo que está destinado para esa festividad, pero también con ello se deben contemplar finiquitos”.

Con esta participación, el presidente de la mesa directiva de la LXIV Legislatura, diputado Luis Enrique García López, concluyó la presente comparecencia, no sin antes agradecer la presencia en el Recinto Oficial Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, del Secretario Estatal de Finanzas, Carlos Magallanes García, por su disposición para responder a los diversos cuestionamientos que emitieron los grupos parlamentarios a distancia.