Ponen en marcha nueva obra en Margaritas, Jesús María | Newsweek México

A diez días de cumplir un año al frente del Municipio de Jesús María, el alcalde José Antonio Arámbula López, puso en marcha la obra de rehabilitación de tomas domiciliarias de la red de agua potable y la construcción de guarniciones, banquetas y pavimento hidráulico en la calle Álamo, en la localidad Margaritas.

“Quería venir personalmente a este arranque porque es una petición que me hicieron desde campaña; hoy esto es una realidad, una obra que se realizará con recursos públicos y aportación de los mismos vecinos. Yo les he dicho que no es por falta de ganas, pero el Gobierno Federal nos ha limitado tanto en los fondos que no me alcanza para pavimentar todas las calles de Jesús María”.

Con la rehabilitación de la calle, se beneficiarán por lo menos 150 familias de manera directa e indirecta, misma que tendrá un costo total de 1.6 millones de pesos para una longitud de 290 metros lineales; con dicha vía se conectarán dos fraccionamientos de esta delegación, Paseos de Gómez Portugal y Vistas del Sol.

“Cuesta mucho trabajo conseguir los recursos, para hacer esto tengo que meter una solicitud a México y esperar a que la aprueben y para este caso fueron casi seis meses y si ustedes se animan a cooperar con nosotros, tendremos la posibilidad de pavimentar una o dos calles más, lo cual significará un gran avance para todos los que vivimos en esta zona”.

En el arranque, el presidente estuvo acompañado por el titular de Obras Públicas, Servicios Públicos, CAPAS y el Contralor Municipal, quienes extendieron la mano para aportar desde sus áreas, los trabajos y esfuerzos para concretar los proyectos que sean de beneficio social; asimismo, felicitaron al alcalde porque a un año de asumir el cargo sigue cumpliendo compromisos.