Biden promete vacuna para COVID-19 gratis si gana presidencia de Estados Unidos | Newsweek México

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este viernes que si gana las elecciones, la vacuna contra el COVID-19 podría ser gratis para todos, como parte de su estrategia para avanzar contra el virus.

“Una vez que tengamos una vacuna segura y efectiva tiene que ser gratuita para todos, sin importar si uno tiene seguro o no”, dijo en un discurso en Wilmington, Delaware, a 11 días de las elecciones y en un momento en que el virus que ha dejado más de 223,000 muertos en Estados Unidos.

More than 223,000 people have died from coronavirus. Trump still doesn’t have a plan. We need a real leader in the White House who will listen to the scientists & protect Americans—that’s @JoeBiden. https://t.co/cNdq3U4TTq

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 23, 2020