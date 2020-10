Aprovechar la pandemia para dejar de hacer malabares | Newsweek México

La pandemia ha hecho que muchos de nosotros tomemos más de lo que podemos manejar, y más de lo que necesitamos.

Cada semana, Dorie Clark, una connotada consultora estratégica, consejera de comunicación y catedrática en las Universidades de Duke y Columbia, conduce la serie de entrevistas Better de Newsweek LinkedIn Live. Ella habla con líderes de negocios, escritores y fundadores sobre las más recientes e innovadoras ideas y tendencias, y responde preguntas de los espectadores en vivo.

Recientemente habló con la empresaria Tiffany Dufu, fundadora y directora ejecutiva de The Cru, un servicio de consejería para mujeres y autora de Drop the Ball: Achieve More By Doing Less (Tirar la pelota: lograr más haciendo menos, sin traducción al español). Se trata de un mensaje muy oportuno en estos momentos. En un mundo puesto de cabeza por la pandemia, casi todos tratamos de compaginar distintas tareas con más frecuencia que antes.

A continuación, algunos extractos destacados de su conversación, editados por razones de espacio y de claridad.

—Tú ibas un paso adelante. ¿Cómo ocurrió?

—Escribí un libro titulado Drop the Ball (Tirar la pelota) porque soy una persona a la que solía aterrorizarle tirar la pelota. Esto significa básicamente que uno no actúa oportunamente, que se está decepcionando a uno mismo, a su familia, a su comunidad, a su jefe. En mi caso, tan dramático como suena, yo estaba decepcionando a toda la raza negra.

“Lo que ocurrió fue que tuve un suceso que me cambió la vida y que hizo que la persona que siempre mantenía todas las pelotas perfectamente en el aire de repente las dejara caer al suelo. Se trató del nacimiento de mi primer hijo. Lo que ocurrió cuando comencé a tirar las pelotas fue que todas las cosas que siempre creí que ocurrirían, y que me aterraba que ocurrieran, nunca llegaron a suceder. El Armagedón nunca ocurrió. Nadie me llamó para decirme que ya no me amaba. No me echaron del trabajo.

“Comencé a preguntarme: ‘Tiffany, ¿por qué durante tanto tiempo en tu vida sentiste toda esa presión por tener todas las pelotas en el aire?’, Eso me llevó en un viaje para reapropiarme del término. Así que, para mí, ahora tirar la pelota significa que me he librado de mis propias expectativas no realistas sobre cómo necesito tener todas las pelotas en el aire. Averigüé qué es lo que más me importa, averigüé cuál es mi mayor y mejor uso para lograr lo que más me importa. Y de manera más importante, averigüé cómo obtener ayuda de las personas que me rodean”.

—¿Cómo comenzaste a trazar esa línea entre las pelotas que está bien dejar caer y las que definitivamente no pueden caer?

—La primera parte consiste en crear una especie de filtro para ti mismo. La primera parte del filtro es tener claro lo que más te importa. Y me refiero a tu vida en general.

“Una de las preguntas que me hacen con frecuencia es qué pasa si no tengo idea de lo que más me importa. Me encanta el ejercicio de visualización del funeral, propuesto por Stephen Covey, en el que se nos pide pensar en lo que quisiéramos que la gente dijera al final de nuestra vida.

“Entonces, tendrás que averiguarlo para determinar cuáles son las pelotas que dejarás caer, y cuál es tu más alto y mejor uso. Tú más alto y mejor uso suele ser una combinación de lo que haces realmente bien, generalmente no con mucho esfuerzo, y las cosas que solo tú puedes hacer.

“Una de las cosas que hago muy bien y con muy poco esfuerzo es ayudar a otras personas a lograr la claridad mediante la orientación y el estímulo. Una de las cosas que creo que solo yo puedo hacer es inculcar valores a mis hijos. Mi más alto y mejor uso al criar ciudadanos globales conscientes es tener una conversación significativa con mis hijos todos los días. Confío en que estoy aplicando mi más alto y mejor uso para lograr lo que más me importa. Eso significa que puedo tirar la pelota de saber exactamente cuál es el programa de estudios de la secundaria de mi hija”.

—Quiero preguntarte sobre tu nueva empresa, The Cru. ¿Puedes decirnos brevemente cuál es su visión? Creo que es adecuada para la era del COVID-19.

—Parte de mi viaje de tirar la pelota consistió en aprender a obtener la ayuda que necesito, aprender cómo pedir ayuda. Necesitaba actuar con mayor decisión para reunir un grupo de personas que me hicieran responsable y me ayudaran a alcanzar mi éxito personal y profesional. A esas personas las llamo mi tripulación (crew, en inglés). He trabajado con mi tripulación personal durante años, y es un grupo de mujeres realmente increíbles. Tenemos las mismas ambiciones. Nos ayudamos entre nosotras para crear planes y actuar de acuerdo con esas ambiciones.

“En enero de 2018 estaba en ese hermoso espacio de colaboración centrado en lo femenino, reuniéndome con una mujer. Le hablaba sobre cómo necesitaba encontrar a su tripulación. No sé si alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que hablabas con alguien y podías darte cuenta de que esa persona no sentía lo que le decías, pero yo estaba teniendo uno de esos momentos. Y afortunadamente, esa mujer fue honesta conmigo. Básicamente, dijo: ‘No creo que te des cuenta de la cantidad de trabajo que requiere encontrar ese grupo. Vine contigo porque escribiste el libro llamado Tirar la pelota. Creí que ibas a hacérmelo más fácil y no a darme más cosas que hacer’.

“Me di cuenta y dije: ‘Oh, Dios mío, si el trabajo de tu vida es impulsar a mujeres y niñas, probablemente tendrías que dejar de predicar sobre cuánto necesitas encontrar a tu tripulación y simplemente hallar esa maldita tripulación’. Y eso es lo que The Cru hace, literalmente. Solo nos das 20 minutos de tu tiempo para llenar una solicitud y nosotras te enlazamos con otras nueve personas. Ustedes se convierten en una tripulación y colaboran para alcanzar juntas sus metas”.

—Esta es una pregunta de uno de nuestros espectadores: “¿Cuál es el elemento más importante que quieres que las mujeres y las chicas sepan en su viaje hacia el autodescubrimiento y el crecimiento?”

—Lo primero que quiero que la gente sepa es que, si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho para obtenerlo. Es como dice mi suegra, que es originaria de Ghana: ‘Si las cosas se vuelven más fáciles es probablemente porque vas cuesta abajo’. Así que quiero que hagamos frente al conflicto, que hagamos frente al desafío, que es el proceso por el que atravesamos todos en este momento, porque es en el otro lado donde conseguiremos avanzar.

—Otro espectador pregunta: “Si sabemos que adoptar los placeres sencillos de la vida y cultivar relaciones significativas es un valor fundamental y también queremos construir un negocio próspero, ¿cómo haces para encontrar el equilibrio entre ambas cosas?”

—Mi respuesta a esa pregunta siempre ha sido hacer que ambas cosas sean una y la misma. El trabajo de mi vida es impulsar a mujeres y niñas. Esa es básicamente la razón por la que estoy en este planeta. Así que la promoción ante los capitalistas de riesgo, la planificación de reuniones, la contratación de personas, todo ello es en favor de ayudar a las mujeres a las que quiero servir. También he descubierto una manera de monetizarlo. No todo el mundo se encuentra en un momento de su carrera o de su vida en que puede hacerlo. Pero pienso que avanzar hacia ese lugar es algo realmente hermoso.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek