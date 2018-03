by

Stephen Hawking ganó admiradores de todo el mundo y todos los ámbitos gracias a sus brillantes ideas y su ingenio. El científico falleció este miércoles a los 76 años en la ciudad universitaria inglesa de Cambridge.

Se le llegó a comparar con Albert Einstein e Isaac Newton, algo que desdeñaba.

Hawking, cuyo libro “Historia del tiempo”, aparecido en 1988, se convirtió en un superventas y lo catapultó al estrellato, dedicó su vida a desentrañar los misterios del universo y, aunque nunca ganó el premio Nobel, era más célebre que cualquiera de los que lo hicieron.

Desafió las expectativas de una muerte temprana para convertirse en el científico más popular del mundo, apareció en Los Simpson y Futurama, además de las series The Big Bang Theory y Star Trek: La nueva generación.

Hawking también incursionó en el cine no solo como protagonista de algunas cintas sobre su trabajo, sino también como inspiración para películas sobre su vida.

Estas son cuatro cintas donde puedes conocer más de este científico que vivía con la perspectiva de una muerte temprana desde hace 49 años. “No tengo miedo a morir, pero tampoco tengo prisa”.

La teoría del todo (The Theory of Everything) 2014 de James Marsh.

Esta cinta biográfica de Stephen Hawking fue protagonizada por Eddie Redmayne como Hawking y Felicity Jones como Jane Hawking. Cuenta la historia de Stephen a su llegada a Cambrigde, sus éxitos académicos, su boda y el nacimiento de sus hijos, mientras la enfermedad degenerativa que padecía avanzaba.

Hawking (2013) de Stephen Finnigan

Este documental muestra cómo es la vida del científico más famoso del planeta, contado por primera vez en sus propias palabras y por los más cercanos a él. El director nominado a un premio BAFTA, Stephen Finnigan, tuvo acceso exclusivo a la vida personal de Hawking.

Hawking (2004) producido por la BBC y dirigido por Philip Martin

Esta película de televisión de la BBC fue protagonizada por Benedict Cumberbatch como el profesor Hawking. Trata sobre los primeros años de vida de Stephen como estudiante de doctorado siguiendo su búsqueda de la teoría del Big Bang mientras luchaba con la aparición de la enfermedad de la neurona motora.

A Brief History of Time (1991) de Errol Morris

Esta cinta es la biografía original de 1991 de Hawking, dirigida por Errol Morris, que contiene entrevistas con Stephen, sus colegas, amigos y familiares.