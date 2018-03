Guillermo del Toro marcó la ceremonia de los Óscar con su país natal: México. La forma del agua le hizo ganar en total cuatro estatuillas, entre ellas mejor dirección y mejor película, imponiéndose así a cintas como Dunkerque o Tres anuncios por un crimen.

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/M7o7QJKacs

— The Academy (@TheAcademy) 5 de marzo de 2018