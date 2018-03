El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes planes para imponer “tasas recíprocas” a las importaciones de todos los socios comerciales para reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

“Cuando un país grava nuestros productos, a, digamos, 50%, y nosotros gravamos el mismo producto que entra a nuestro país a CERO, no es ni justo ni inteligente”, dijo Trump. “Pronto impondremos TASAS RECÍPROCAS para que cobremos lo mismo que ellos nos cobran”, añadió.

When a country Taxes our products coming in at, say, 50%, and we Tax the same product coming into our country at ZERO, not fair or smart. We will soon be starting RECIPROCAL TAXES so that we will charge the same thing as they charge us. $800 Billion Trade Deficit-have no choice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018