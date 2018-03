Walmart se rebela contra las armas en Estados Unidos: solo mayores de 21 años podrán comprarlas

Walmart, la principal empresa minorista de Estados Unidos, anunció que únicamente venderá de armas de fuego y municiones a personas que tengan más de 21 años, luego de la masacre en una escuela secundaria de Florida que dejó 17 muertos.

“Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos, revisamos nuestra política sobre las armas de fuego. En consecuencia, elevaremos la restricción de edad para la compra de armas de fuego y municiones a los 21 años. Actualizaremos nuestros procesos lo más rápido posible para implementar este cambio”, dijo la compañía en un comunicado.

Building on our 2015 decision to not sell modern sporting rifles, we announced important changes today:

– Raising the age for purchase of firearms and ammunition from 18 to 21 years old

– Removing online items resembling assault-style rifles

See details https://t.co/K7wnc0XEwK

— Walmart (@Walmart) 28 de febrero de 2018