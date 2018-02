El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que envió al Congreso la autorización para volver público un controvertido memorando que cuestiona la imparcialidad del FBI con relación al partido Republicano.



“Lo que está ocurriendo en nuestro país es una desgracia. Mucha gente debería sentir vergüenza”, dijo el presidente en el Salón Oval. El FBI había objetado públicamente la desclasificación del memorando, alegando que contiene graves imprecisiones.



Fuentes de la Casa Blanca informaron que el equipo legal de la presidencia envió formalmente a los líderes del Congreso una copia del documento de cuatro páginas, en un gesto que puede iniciar una crisis de consecuencia imprevisibles.

Instantes más tarde, el controvertido documento fue publicado en el sitio oficial del Congreso, sin mostrar ningún párrafo o frases ocultas.

El memorando fue redactado por el legislador republicano, Devin Nunes, titular del Comité de Inteligencia en la Cámara de Representantes.

Ese informe se basa en escuchas que el FBI realizó a un integrante del equipo de la campaña electoral de Trump en 2016, en el marco general de investigaciones sobre la alegada injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de ese año.

De acuerdo con Nunes, el FBI se basó en informaciones emanadas del partido Demócrata para interceptar conversaciones de un auxiliar de la campaña de Trump, Carter Page.

La narrativa defendida por Nunes dibuja a un FBI y un Departamento de Justicia profundamente politizados y con un fuerte sentimiento anti Trump.

Sin embargo, el FBI objetó enérgicamente la publicación del documento, alegando que contiene graves errores que afectan su precisión.

Este viernes Trump atacó directamente a la directiva del FBI y del propio Departamento de Justicia en la red Twitter.

De acuerdo con Trump, “los más altos responsables e investigadores del FBI y del Departamento de Justicia han politizado el sagrado proceso de investigación a favor de los demócratas y contra los republicanos”.

“Esto habría sido impensable hace poco tiempo”, añadió el mandatario.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans – something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2018