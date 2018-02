Tiroteo en secundaria de Parkland, Florida, deja al menos 17 muertos

Una persona armada abrió fuego el miércoles en una escuela secundaria en Florida, sureste de Estados Unidos, en un incidente que según las autoridades causó 17 muertos. El sospechoso del ataque fue arrestado y se le identificó como Nikolas Cruz.

“Tenemos 17 víctimas confirmadas. 12 de ellos estaban dentro del edificio, dos víctimas estaban justo fuera y otra en una calle adyacente. Dos personas perdieron la vida ya en el hospital”, dijo el Sheriff Scott Israel.

Según el comisario, “aún hay varias personas siendo sometidas a intervención quirúrgica”. Entre las víctimas, dijo hay “estudiantes y adultos”.

El tiroteo, uno de 18 registrados en Estados Unidos desde el comienzo del año, vuelve a poner sobre el tapete la epidemia de violencia armada en el país y el fácil acceso a las armas, con 33,000 muertes anuales relacionadas con armas de fuego.

El superintendente del distrito escolar del condado, Robert Runcie, declaró que creía que había “numerosos muertos” y que el atacante puede haber sido un antiguo estudiante.

“Es un día horrible para nosotros”, dijo.

Según reportes previos, entre 20 y 50 personas habían sido heridas.

“Esta es una situación muy trágica para todos los involucrados”, dijo a CNN la alcaldesa de Parkland, Christine Hunschofsky, quien dijo haber hablado con varios estudiantes.

“Estaban muy asustados”, afirmó. “Y casi en estado de shock cuando salieron”.

Cuando se le preguntó sobre la seguridad, la alcaldesa dijo que había siempre un oficial de policía en las instalaciones y que la escuela, a la que concurren unos 3,000 estudiantes, tenía un “único punto de ingreso”.

Imágenes de televisión mostraban oficiales de policía con cascos, chalecos antibalas y armas automáticas estacionados en varios puntos alrededor del complejo escolar. Un herido era llevado a una ambulancia en una camilla.

La estudiante Jeiella Dodoo contó a CBS News que ella y sus compañeras de clase evacuaron su aula con calma después de escuchar lo que pensaron que era un simulacro de rutina.

“Sonó la alarma, así que evacuamos”, dijo. “Después escuchamos disparos”.

“Escuché seis disparos. Y luego algunas personas empezaron a correr y luego todo el mundo empezó a correr porque pensamos ‘Si es real, entonces simplemente a correr'”, relató.

Un docente de matemáticas de la escuela contó a CBS que se había escondido con seis de sus estudiantes.

“Estamos bien. Estamos esperando”, dijo.

Caesar Figueroa dijo a CNN que su hija estaba escondida en un armario, mandando mensajes de texto a su familia.

“Está con 10 amigos. Dijo haber escuchado disparos. Una ventana estalló y todo el mundo gritaba y corría. Dijo que corrió al armario y que todavía está allí”, contó.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

El presidente Donald Trump dio su pésame en Twitter.

“Mis oraciones y mis condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida”, dijo. “Ningún niño, maestro o cualquier otra persona debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”, agregó.

Desde enero de 2013, “ha habido al menos 283 tiroteos en escuelas en todo el país, lo que promedia una escuela por semana”, según Everytown for Gun Safety, un grupo sin fines de lucro que promueve el control de armas.

Desde la masacre de 2012 en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, donde 20 niños y seis adultos fueron asesinados a tiros, los procedimientos de alerta y los simulacros de emergencia se han multiplicado en las escuelas de Estados Unidos.

El objetivo es enseñar a los escolares cómo reaccionar ante una persona que abre fuego al azar.

Police are working an active shooter scene, and ask that if you are in touch with your student you ask that they remain calm and barricaded until police come to their room, this is for everyone’s safety. Do NOT call our 911 or non-emergency number unless it is an emergency.

— Coral Springs Police (@CoralSpringsPD) 14 de febrero de 2018