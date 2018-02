DACA se mantiene vivo: Suprema Corte de EE. UU. rechaza su revisión urgente

La Suprema Corte de Justicia estadounidense rechazó la petición de la administración Trump para revisar de forma urgente el fallo de una corte federal que bloqueó la cancelación del DACA, un programa que ampara de la deportación a 690 mil jóvenes indocumentados, conocidos como “dreamers”.

Con esta decisión, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), implementado durante el mandato de Barack Obama, continúa vigente y los servicios migratorios de Estados Unidos deben seguir aceptando las peticiones de renovación de ese permiso migratorio.

#SCOTUS decision means that immigrant young people who have or previously had #DACA will be able to renew and that gives our community some relief, but it does not give us permanent protections from the bullies that have been coming after us and our community. – @Grei_sa

— United We Dream (#DreamActNow: 478-488-8059) (@UNITEDWEDREAM) 26 de febrero de 2018