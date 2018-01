Trump reclama comercio justo para EE.UU. pero da segunda oportunidad al TPP

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que no tolerará más que se incumplan las reglas comerciales y abogó por restaurar la “integridad” del sistema para conseguir un comercio “justo y recíproco” para que no solo funcione en beneficio de su país, sino también para todos.



El republicano dijo en un esperado discurso de unos 15 minutos que cierra el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que Estados Unidos está abierto a los negocios, “somos competitivos nuevamente, además hemos llevado a cabo la reducción de regulaciones más grande jamás realizada”.

Trump, criticado por economistas y mandatarios de diversos países, aseguró que siempre pondrá su país primero pero que eso no significa aislarse del resto del mundo.



“Estados Unidos primero no quiere decir Estado Unidos en solitario” dijo ante un audiencia selecta de empresarios y líderes políticos.



“Estoy hoy aquí para representar los intereses del pueblo estadounidense y para afirmar la amistad y la cooperación, para construir un mundo mejor”, aseguró.



El magnate informó que desde su elección se han creado dos millones 400,000 empleos y dijo que el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en casi medio siglo.

Reiteró que es el momento perfecto para invertir en EE.UU. por ser un momento en el que se han liberado a empresas y trabajadores.”Cuando crece Estados Unidos, también lo hace el mundo. Nosotros apoyamos el comercio libre pero debe ser justo y recíproco”.

Abre las puertas al Acuerdo Transpacífico

En sus declaraciones, el presidente estadounidense no descartó que su país vuelva al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), de donde lo sacó hace un año en una de las primeras decisiones de su mandato.



“Consideraremos negociar con ellos (los países del TPP) por separado, o quizás como grupo” si los términos comerciales pueden ser más beneficiosos para Estados Unidos que el pacto planeado originalmente, advirtió Trump.

A inicios del Foro Económico, los 11 países que conforman el TPP -entre ellos México y Canadá- alcanzaron un acuerdo sobre comercio regional sin Estados Unidos.

Está previsto que el acuerdo sea suscrito en marzo bajo otro nombre por México, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Vietnam, Malasia, Brunei y Singapur.

Al respecto Trump advirtió que “no podemos tener un comercio justo y libre cuando algunos países rompen las reglas”.

Abucheado por atacar a la prensa

El mensaje pacifista de Trump frente a la élite política no le fue suficiente cuanto criticó de nuevo a la prensa, a la que calificó de cruel lo que le valió una oleada de abucheos.

Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa”, dijo Trump respondiendo a una pregunta tras su discurso, provocando los abucheos de parte del público de la sala.

Su viaje a Davos no le ha evitado las malas noticias procedentes de Estados Unidos, donde el New York Times reveló que el año pasado ordenó el cese del fiscal especial Robert Mueller, que investiga las presuntas injerencias rusas, y que luego retiró su decisión ante la amenaza de dimisión de un alto responsable.



“Noticias falsas. Noticias falsas. Típico del New York Times”, dijo Trump a los periodistas a su llegada al centro de congresos de la estación de esquí suiza, donde le esperaban decenas de curiosos y periodistas.



¿Relaciones especiales?



Trump aprovechó su estancia en Davos para reunirse con los primeros ministros de Reino Unido e Israel, sus aliados tradicionales.



Tras meses de relaciones tensas con Londres, Trump pidió disculpas este viernes por retuitear unos vídeos antimusulmanes de un grupo de extrema derecha británico, uno de los temas de fricción entre los dos aliados que siempre han tenido una “relación especial”.



Las turbulencias ya empezaron antes de la llegada de Trump, cuando su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó no estar preocupado por la debilidad del dólar, con lo que el billete verde se hundió en los mercados a niveles históricos.



Una estrategia que muchos interpretan como deliberada para favorecer las exportaciones estadounidenses, en detrimento de los compromisos internacionales de evitar nuevas “guerras de divisas”.



Pero Trump, de 71 años, le corrigió poco después y dijo que las palabras de Mnuchin “fueron sacadas de contexto” y que su administración quiere “un dólar fuerte”.



En lo económico, sus posiciones proteccionistas -como su reciente decisión de imponer nuevos aranceles a algunos productos asiáticos- no gustan a muchos de los apóstoles del libre comercio que se pasean estos días por las calles nevadas del pequeño pueblo de los Alpes.



“Es difícil predecir si el presidente intentará tranquilizar o provocar a su audiencia “, dijo el exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers, del partido demócrata.



Fuera de la zona vigilada por militares y policías donde se celebran las reuniones, un grupo de activistas suizos desplegó una enorme pancarta que reza “Trump not welcome” (Trump no es bienvenido).



Como para preparar la llegada de Trump, la semana en Davos estuvo marcada por repetidos mensajes de defensa del libre comercio y la globalización del primer ministro indio Narendra Modi, el presidente francés Emmanuel Macron o el presidente argentino Mauricio Macri.



Todos reconocieron sin embargo que había perdido “brillo” y que sus beneficios no son iguales para todo el mundo.

(Con información de AFP)