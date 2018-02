¿Qué había en la caja que le regaló Melania a Michelle Obama?

A poco más de un año de que el republicano Donald Trump tomara posesión como presidente de los Estados Unidos. Su esposa, Melania Trump le dio un obsequio a Michelle Obama en una caja Tiffany & Co., en una de sus primeras acciones como primera dama. Todo el mundo se preguntaba que había en la caja pero la respuesta apenas se reveló y Ellen DeGeneres tiene la respuesta.



En su primera entrevista televisada desde que abandonó la Casa Blanca, Obama, de 54 años, reveló a DeGeneres que Trump le dio un “marco encantador” ––presumiblemente de una variedad fotográfica––. Los detalles del regalo y la conversación de la ex primera dama saldrá al aire este jueves en The Ellen DeGeneres Show.

La ex primera dama también habló con DeGeneres sobre cómo se rompió el intercambio de regalos del protocolo de inauguración y resultó en un momento incómodo en los pasos de la Casa Blanca.

En la mañana de la inauguración, Donald Trump salió de su automóvil y saludó a la esposa de Obama. Melania subió por su cuenta las escaleras y le dio su regalo a Michelle, lo que provocó cierta confusión antes de que las parejas se presentaran para una sesión fotográfica.

“Existe todo este protocolo”, explicó Obama. “Esto es como una visita de estado. Te dicen que vas a hacer esto, vas a pararte aquí. Nunca antes obtuve este regalo, así que estuve algo así como, ‘OK, ¿qué se supone que debo hacer con este regalo?’ “.

“Todo el mundo se evaporó, y nadie tomaba la caja. Estuve pensando, ¿tomamos la foto con ella? Entonces mi esposo salvó el día. Agarró la caja y la metió adentro”.

Las imágenes de las noticias de la llegada de Trump a la Casa Blanca desde enero de 2017 muestran al presidente Barack Obama dirigiendo el tráfico para la sesión de fotos, instruyendo a los triunfadores dónde colocarse. Ante la caja errante, Michelle no ve qué hacer con ella, hasta que interviene el 44º presidente.

I knew my 60th birthday show was gonna be fun, but I didn’t know it’d be this fun. See it all Thursday and Friday. @MichelleObama pic.twitter.com/fwcdEXrino

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 30 de enero de 2018